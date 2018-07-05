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Восемь «секретных» итальянских островов без толп туристов

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  • 5.07.2018, 10:39
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Территория Италии включает в себя более 450 островов, которые скрывают десятки невероятных пляжей.

Хоть мы и привыкли, что территория Италии – это неизменный «сапог», на самом деле она включает в себя более 450 островов, которые, в свою очередь, скрывают десятки невероятных пляжей и потрясающей красоты береговых линий, которые – парадоксально! – зачастую неизвестны даже самым ярым любителям всего итальянского, пишет сайт tio.by. И это неоспоримый плюс для тех, кто хочет познакомиться со спокойной и аутентичной Италией.

Понца, Лацио

На небольшом рыбацком острове Понца, расположенном в Тирренском море между Неаполем и Римом, хочется остаться навсегда. Уже на подходе в порт вас встречают яркие домики, ресторанчики и магазины, которые тянутся вдоль набережной, одним своим видом создавая себе лучшую рекламу. Понцу определенно стоит добавить в свой must see in Italia: здесь туристов ждут свежие морепродукты, гостеприимные местные жители, все оттенки бирюзы в ласковых волнах и великолепные гроты (спасибо вулканическому происхождению острова). На остров можно добраться на пароме из Неаполя, Формии, Анцио и Сан-Феличе-Чирчео.

Пантеллерия, Сицилия

Для итальянцев этот остров определенно не представляет собой ничего секретного как минимум потому, что здесь находится вилла Джорджио Армани. А вот многие туристы не знают не только о вилле, но и о самом острове. Пантеллерия расположена ближе к Тунису, чем на Сицилии: с острова можно даже увидеть африканское побережье. Пантеллерия славится своей кухней, обилием хлопковых полей и оливковых рощ, а также, что немаловажно для туристов, - горячими источниками и затерянными пещерами.

Джильо, Тоскана

Думая о Тоскане, вы вряд ли представляете себе острова, а зря: Тосканский архипелаг – это как маленькая волшебная страна, ожидающая своего открытия. Самый известный остров архипелага – Эльба; но чтобы почувствовать все оттенки островного итальянского колорита, можете отправиться к небольшой Исола дель Джильо. Три города Джильо – абсолютно разные.

Джильо Порто – это оживленные магазины и местная торговля. Примерно в 15 минутах езды находится Джильо Кампезе - неторопливый пляжный городок с мягкими изгибами песчаного пляжа. Следуйте по извилистой дороге по крутым склонам острова, мимо виноградных рощ, где выращивают фирменные сорта для белых вин, чтобы попасть в Джильо Кастелло. Этот город-крепость, «охраняемый» тосканскими соснами, принадлежал сначала этрускам, а затем римлянам. Всем любителям дайвинга Джильо предлагает свои сокровища, среди которых морские рифы, затонувшие корабли и яркие морские обитатели.

Панарея, Сицилия

Панарея – второй по величине из Эолийских островов – больше напоминает что-то греческое, чем итальянское (какое-то время остров действительно был населен греками). В Панарее среди чистых, синих вод с десятком островков, которые ждут своих первооткрывателей. Также можете отправиться на вертолете в близлежащий действующий вулкан на острове Стромболи.

Вулкано, Сицилия

Название еще одного из Эолийских островов – Вулкано – полностью оправдывает свое название: остров действительно вулканический. Здесь вы найдете лечебные природные грязи, черный песчаный пляж, горячие источники и, конечно же, вулканический кратер. Туристы будут находиться в безопасности – извержения не предвидится – но запах серы будет постоянно напоминать о присутствии вулкана. По этой причине греки и римляне, в разное время населявшие остров, «посвятили» его богу огня.

Пеллестрина, Венето

Если вы едете в Венецию, найдите время, чтобы исследовать хотя бы один из островов Венецианской лагуны – Пеллестрину. На узкий остров длиной около семи миль сложно добраться, но зато здесь можно попробовать самую что ни на есть итальянскую кухню, популярную не у туристов, а у местных жителей. И не забудьте взять с собой фотоаппарат: домики на острове – будто сошли с открытки.

Ла-Маддалена, Сардиния

Если вы хотите насладиться всеми прелестями шикарных пляжей и знаменитых бирюзовых волн, и все это - без иностранных туристов, вам определенно на острова архипелага Ла-Маддалена, который предлагает множество ресторанов и баров, а также возможность путешествовать по всем островам архипелага.

Мареттимо, Сицилия

Среди Эгадских островов (к западу от Сицилии) Мареттимо - наиболее удаленный, что делает его секретным «убежищем» для дайверов, которых ждет здесь каменистая береговая линия. В подводных пещерах кипит жизнь – разумеется, морская. Для всех остальных - не дайверов - есть деревушка с магазинами и ресторанами, а также тропы для пеших прогулок. На остров можно добраться на пароме от Трапани (Сицилия). Примечание: на острове нет автомобилей, поэтому вам придется ходить пешком или ездить на муле.


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