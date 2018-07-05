Лучший полузащитник чемпионата Беларуси стал игроком брестского «Динамо» 5.07.2018, 10:39

Александр Нойок

Александр Нойок заключил контракт до 2019 года.

Украинский полузащитник Александр Нойок, который недавно покинул минское "Динамо", заключил контракт с динамовским клубом из Бреста. Срок действия соглашения хавбека с дружиной с берегов Буга рассчитан до конца 2019 года, пишет "Прессбол".

Как и остальные летние новички, Нойок сможет провести свой первый официальный матч в "Динамо-Брест" после официального открытия трансферного окна 19 июля, отмечает клубный сайт.

Александр Нойок родился 15 мая 1992 года в Украине. Начал профессиональную карьеру в донецком "Шахтере". Также выступал в "Говерле", "Металлисте", "Металлурге" и "Динамо-Минск". В составе минчан был признан лучшим полузащитником чемпионата Беларуси сезона-2017.