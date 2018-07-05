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Лукашенко: Венесуэла — братская страна и стратегический партнер

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  • 5.07.2018, 10:47
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Фото: БелТА

Уровень инфляции в Венесуэле превысил 24500%

Лукашенко поздравил правителя Венесуэлы Николаса Мадуро с Днем независимости, сообщили в пресс-службе белорусского диктатора.

«Венесуэла для Беларуси — братская страна и стратегический партнер. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций. Белорусская и венесуэльская экономики взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития», — подчеркнул Лукашенко.

Напомним, что уровень инфляции в Венесуэле в мае 2018 года превысил 24500% в годовом исчислении, а цены каждый день росли на 2,4%.


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