«Брат, не эмигрируй! Заработать можно и в Литве» 1 5.07.2018, 10:59

2,450

Литовские кампании остро нуждаются в специалистах.

О своей репутации сейчас думают не только банки и компании ИТ, но и строительные компании в Литве, пишет delfi.lt.

"Брат, не эмигрируй! Заработать можно и в Литве!", – такое объявление в последнее время можно увидеть на одном из рекламных стендов в Вильнюсе. На нем изображен мужчина в строительной каске и сказано, что зарплата Гитиса составляет – 22 289 евро.

Директор компании Valandinis Игнас Марцишаускас, заказавший эту рекламу, сказал, что 22 289 евро - это зарплата "на бумаге".

Глава компании пояснил, что они работают с другими строительными компаниями и помогают им, если тем не хватает работников. "Мы можем на время обеспечить их рабочей силой", – сказал он. По этой причине в компании Valandinis всего 4 работника, а со строителями подписывают субподрядческий договор.

Сами строители работают по справке об индивидуальной деятельности. "Основная весть, если работать, можно заработать и в Литве. Она предназначена для строителей. Эффективность велика. Все интересуются, нам звонят, задают много вопросов. Я думаю, этот шаг оправдал себя", – сказал о рекламе Марцишаускас. Он заметил, что рекламу придумали, поскольку не хватает работников и хотелось сделать компанию более известной.

Это не единственная реклама такого толка, когда компания рекламирует себя как работодателя. К примеру, на улицах недавно была реклама центра ИТ Danske Bank, на которой был изображен персонаж из мультфильма Dragon Ball и сказано: "Стань профессионалом, работая с проектами ИТ!" Специалист по маркетингу Ритис Бурачас заметил, что в разных секторах эффективность такой рекламы разная. "Если брать кафе и розничную торговлю, то там такое происходило всегда. Другие компании ищут другие места, где можно найти специалистов определенной квалификации – в специализированных изданиях, на порталах, на форумах", – сказал он.

По его словам, такая реклама может быть довольно эффективной. "Необязательно работающий человек ищет работу, но, увидев такую рекламу, он задумается, может, там он себя сможет лучше реализовать и т.д.", – сказал Бурачас. Но он заметил, что высококвалифицированных работников и руководителей таким объявлением не привлечешь.

По данным Литовской биржи труда, в мае во всей Литве было зарегистрировано на треть больше вакансий, чем людей, вставших на биржу. "В мае этого года в базе данных ЛБТ зарегистрировали 38 400 свободных рабочих мест, из них 25 300 - новые. Большая часть, 93,5%, вакансий – постоянная работа", – сказано в обзоре. Больше всего в мае требовалось строителей. В числе пользующихся спросом специальностей были водители большегрузных машин и грузовых машин, продавцы, повара, водители легковых авто, такси, фургонов, специалисты в сфере маркетинга, водопроводчики, мясники, раздельщики рыбы.

1 июня в Литве было 140 200 безработных. Уровень безработицы в конце мая составлял 8,1%.

По данным Департамента статистики, средняя зарплата "на бумаге" в первом квартале 2018 года в Вильнюсском регионе составляла 1000,3 евро. В центральной и западной Литве средняя зарплата "на бумаге" была 816,5 евро. Больше всего на рынок труда влияет эмиграция и старение общества. В мае впервые был зафиксирован приток иммигрантов, превысивший данные эмиграции. По предварительным данным, из Литвы уехали 3084 человек, а приехали – 3627, но неясно, надежная ли это тенденция.