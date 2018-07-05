Подшляпное партнерство 4 5.07.2018, 11:07

3,038

Номенклатуре нужен ручной бизнес.

Глава государства приказал дружить с частным бизнесом. VIP-номенклатура взяла под козырек и активно начала брать в свои руки контроль над значимыми представителями бизнеса, облагораживать номенклатурно-коммерческие связи с нужными бизнесменами. Западное public-private (общественно-частное) partnership превратилось в белорусском законе в государственно-частное партнерство.

Теорию и практику взаимоотношений бизнеса и государства в Беларуси на БелГазете обсудил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Зaико:

- Начинать надо с теории. Есть три ведущих макроэкономических субъекта: правительство, корпоративный сектор (предприятия) и домашние хозяйства. Эти субъекты дистанцируются друг от друга. Взаимодействуют только с точки зрения чисто практической экономики. Правительство принимает решения, оказывает воздействие на налоговую и фискальную политику, устанавливает ограничения или, наоборот, способствует развитию конкуренции. А сотрудничество или партнерство корпоративного сектора с правительством не нужно.

Безукоризненное ГЧП было во времена Третьего рейха. С 1933г. по 1945г. крупные авиационные и автомобилестроительные заводы Германии, такие как «Мессершмитт АГ» и «Даймлер АГ», работали по заказам немецкого правительства и вермахта. Партнерство было вплоть до поставки рабочей силы - заключенных - на заводы, вплоть до использования правительственных земель. Был создан союз меча и орала, который привел Германию к нацизму, сделал ее тоталитарным государством - именно ГЧП в милитаристском духе и дало нацистскую Германию.

Если бы партнерства между бизнесом и государством не было, а была разделительная стена, то демократических основ в Германии было бы больше. Поэтому я принципиальный противник ГЧП. Я воспитывался в Германии и знаю, что немецкий вариант ГЧП привел страну к краху. ГЧП уничтожает экономическую демократию, нормальную конкурентную среду, ведет к коррупции, непотизму, profitiring. Profitiring - это когда большие прибыли получают при помощи действий, связанных с неэкономическим регулированием, за счет использования номенклатурных и партийно-хозяйственных связей.

Так было, кстати, в Китае. Поэтому считаю, что ГЧП имеет место быть в переходной экономике, такой как наша. Но если оно будет прогрессировать, страна станет крайне неэффективной.

После колоссальной деструкции СССР мои коллеги обнаружили, что практически идет процесс перераспределения госсобственности, что номенклатура захватывает все экономически важные ниши. Поэтому чтобы уцепиться за отходящий поезд, сохранить оставшуюся собственность, и был предложен институт ГЧП. Мол, ребята, вы уже достаточно наворовали, накешились. Теперь поработайте с малым бизнесом и дайте им хоть чуть-чуть. Разрешите им, скажем, построить кафе.

Это на пользу только номенклатуре. Так как пока все: и предприниматели, и международные организации, и прочие - пляшут под ее дудку.

Как вам такой вариант? Представитель иностранной фармацевтической компании приходит к своему другу-министру и говорит: «Тут объявили тендер на покупку «Норсульфазола», боюсь, что наша компания его не выиграет». А министр ему: «А давай поспорим на $200 тыс., что вы выиграете?». И $200 тыс. - уже не взятка, а всего лишь выигрыш в споре.

Как-то зашел я к своему бывшему студенту, который на тот момент был директором ресторана. Сидим, разговариваем. К нему постоянно подходят какие-то красивые девушки. Спрашиваю: «Кто это?». А он: «Хотят устроиться на работу официантками. Вот я и выбираю». Так что конкурс везде есть. Аудит нужен всегда.

У номенклатурных работников развито чувство потолка и пола. Чиновник любого ранга рано или поздно проходит процесс порки и экструдирования. Из него выдавливают все человеческое, оставляя далеко не самые лучшие качества. Такой человек будет бояться. Ну как бывший мэр города будет спорить с премьер-министром? Тот ему просто скажет: молчи, кто ты такой? Бывший чиновник во главе союза предпринимателей - это затухающий вариант. Максимум что он сможет - пустить пару пузырьков. Бизнес-союзы должны возглавлять молодые, красивые и нахальные. Нахальным верят. Особенно, если они красивые.

Вред от ГЧП наносился, наносится и будет наноситься, пока существуют подшляпные компании, - подытожил Леонид Заико.