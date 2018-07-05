Сенатор Джон Кеннеди: Нам придется вводить «драконовские меры» против России 5.07.2018, 11:13

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Джон Нили Кеннеди

Кремль может спровоцировать США на более серьезные санкции.

Американский сенатор Джон Нили Кеннеди, член делегации конгресса США, посетившей Россию, предупредил о возможных «драконовских мерах» в отношении Москвы. Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсантъ».

Отвечая на вопрос о возможном ответном визите российской делегации в Вашингтон, Кеннеди отметил, что для начала американским властям необходимо «увидеть изменения в поведении России».

«Российские власти говорят, что санкции не навредили России, но это не так. И я очень надеюсь, что нам не придется вводить в отношении России совсем уж драконовские меры. Но если мы увидим вмешательство в ноябре (на выборах – ред.), иного выхода не будет», — сказал сенатор.

На уточняющий вопрос, что будут означать «драконовские меры», Кеннеди уклонился от прямого ответа, сказав, что они будут зависеть от действий России: «Не могу сказать. Наша реакция будет зависеть от действий России. При этом нам бы хотелось наладить отношения с Россией. Но, для того чтобы отношения улучшились, российские власти должны изменить свое поведение. Все очень просто. Если российские власти на это не пойдут, то улучшения не будет. Это было бы жаль и явно не пошло бы на пользу российским же гражданам».

Сенатор заявил, что «драконовские меры» будут введены, «если Россия продолжит вмешиваться в наши дела». «Для нас наша демократия значит очень многое, и мы не потерпим, чтобы кто-то пытался влиять на наши выборы», - сказал Джон Нили Кеннеди.