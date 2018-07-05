Уроженец Гродно учит медиков разговаривать по-белорусски 2 5.07.2018, 11:27

«Человек года Гродненщины» сделал учебник профессиональной лексики для медиков на родном языке.

Уроженец Гродно, лексикограф, педагог, заместитель декана медико-психологического факультета Гродненского государственного медицинского университета Виктор Воронец сделал учебник «Белорусский язык. Профессиональная лексика для медиков», пишет «Белсат».

Правда, в Национальной библиотеке Беларуси есть только 1 экземпляр (тираж 300 шт.) этого пособия.

В 2010 году Гродненский государственный медицинский университет напечатал 50 экземпляров пособия по белорусскому языку для медиков авторства Виктора Воронца. Ознакомиться с ним можно на сайте интернет-библиотеки «Камунікат».

В 2013 году Виктор Воронец был признан «Человеком года Гродненщины».