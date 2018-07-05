В Москве задержали десятерых актеров Театра.doc 4 5.07.2018, 11:34

1,668

Перед задержанием актерам показывали их фотографии с портретом Олега Сенцова.

Десять сотрудников Театра.doc задержали на Чистопрудном бульваре. Об этом «Новой газете» сообщила актриса Мария Чупринская.

Она рассказала, что после спектакля «Взрослые снаружи» актеры пошли к метро «Чистые пруды» и остановились на бульваре, когда к ним подошли сотрудник полиции и пятеро мужчин в штатском, представившихся «гражданскими активистами». По их словам, труппа театра якобы распивала спиртные напитки.

«Они сказали, что выступают за ЗОЖ (здоровый образ жизни – ред.) и готовы засвидетельствовать любые наши преступления. После этого они начали мне, Лене Носовой и Алисе Сафиной показывать на своих телефонах наши фотографии из фейсбука, связанные с Олегом Сенцовым, называли нас по имени и фамилии, хотя мы не показывали никаких документов», – рассказала Чупринская.

Она добавила, что при задержании актрису Татьяну Демидову один из мужчин ударил рукой в живот.

Затем приехал автозак, десять человек отвезли в отдел полиции по Басманного району. По словам Чупринской, Демидова осталась на бульваре вместе с тремя «гражданскими активистами».

Ранее в центре Москвы задержали актрису Teaтра.doc Марию Чупринскую, актера Teaтра.doc Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину за раздачу информационных листовок на английском и испанском языках в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Герои «списка Сенцова». Российские режиссеры сняли истории украинских политзаключенных, которых требует освободить Сенцов

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.

Позже стало известно, что задержанных сотрудников Театра.doc начали отпускать из ОВД Басманного, передает «ОВД-Инфо». Сотрудница театра Ирина Векшина написала, что актриса Татьяна Демидова, которую ударили в живот, добралась домой.