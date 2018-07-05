закрыть
5 июля 2018, четверг, 13:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В Москве задержали десятерых актеров Театра.doc

4
  • 5.07.2018, 11:34
  • 1,668

Перед задержанием актерам показывали их фотографии с портретом Олега Сенцова.

Десять сотрудников Театра.doc задержали на Чистопрудном бульваре. Об этом «Новой газете» сообщила актриса Мария Чупринская.

Она рассказала, что после спектакля «Взрослые снаружи» актеры пошли к метро «Чистые пруды» и остановились на бульваре, когда к ним подошли сотрудник полиции и пятеро мужчин в штатском, представившихся «гражданскими активистами». По их словам, труппа театра якобы распивала спиртные напитки.

«Они сказали, что выступают за ЗОЖ (здоровый образ жизни – ред.) и готовы засвидетельствовать любые наши преступления. После этого они начали мне, Лене Носовой и Алисе Сафиной показывать на своих телефонах наши фотографии из фейсбука, связанные с Олегом Сенцовым, называли нас по имени и фамилии, хотя мы не показывали никаких документов», – рассказала Чупринская.

Она добавила, что при задержании актрису Татьяну Демидову один из мужчин ударил рукой в живот.

Затем приехал автозак, десять человек отвезли в отдел полиции по Басманного району. По словам Чупринской, Демидова осталась на бульваре вместе с тремя «гражданскими активистами».

Ранее в центре Москвы задержали актрису Teaтра.doc Марию Чупринскую, актера Teaтра.doc Григория Гандлевского, художницу Алису Сафину и активистку Наталью Савоськину за раздачу информационных листовок на английском и испанском языках в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Герои «списка Сенцова». Российские режиссеры сняли истории украинских политзаключенных, которых требует освободить Сенцов

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке терактов в Крыму. С 14 мая Сенцов держит голодовку, требуя, чтобы российские власти отпустили всех украинских политзаключенных. Себя в их число он не включает. Сенцова поддержали многие деятели культуры и правозащитники, российские и зарубежные.

Позже стало известно, что задержанных сотрудников Театра.doc начали отпускать из ОВД Басманного, передает «ОВД-Инфо». Сотрудница театра Ирина Векшина написала, что актриса Татьяна Демидова, которую ударили в живот, добралась домой.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип