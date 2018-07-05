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Видеофакт: Как английский фанат смотрел матч в баре, полном колумбийцев

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  • 5.07.2018, 11:46
  • 1,686

Он отпраздновал победу так, будто кругом были верные товарищи.

Неизвестный болельщик сборной Англии оказался в абсолютном меньшинстве в одном из московских баров, когда его команда играла со сборной Колумбии в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России. Он отпраздновал победу так, будто кругом были верные товарищи, пишет medialeaks.ru.

Когда по-настоящему болеешь за свою сборную, ты готов ко всему — и тебе всё равно, кто рядом (хотя, конечно, лучше, чтобы рядом были друзья и соратники). Этот неизвестный английский болельщик в московском баре доказал, что он смелый парень.

Он оказался в заведении, где кроме него были только болельщики сборной Колумбии, но это не помешало ему ни отдаваться игре целиком, ни по-настоящему радоваться, когда английский защитник Эрик Дайер забил последний пенальти в серии и обеспечил Англии проход в 1/4 финала.

Сначала другие посетители даже оторопели от его реакции, но в конце концов попытались заглушить его крики, скандируя: «Колумбия! Колумбия!» Парень продолжал так безудержно отмечать победу, что даже получил тычок от какого-то колумбийца. Но всё закончилось мирно. Один из расстроенных колумбийских фанов даже обнял его на прощание.


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