Алексей Арестович: Что происходит с Путиным – это большой вопрос 5.07.2018, 11:55

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Алексей Арестович

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Военный эксперт – о планах Кремля и «коллективном бессознательном» в России.

Военный эксперт и блогер Алексей Арестович в интервью "Апострофу" рассказал, какие три задачи у Кремля в Украине, стоит ли опасаться из-за предстоящей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина и когда ждать крупных военных неприятностей от Москвы.

- Аналитический центр Atlantic Council описал возможные сценарии вмешательства Москвы в украинские выборы, какой из них, по-вашему, наиболее вероятный?

- У россиян три основные задачи. Задача максимум – свой президент. Женщина с косой – однозначно их, потому что там настолько тесные газпромовские связи, что просто страшно говорить об этом. Если этого не получится, то вариант номер два – свой парламент, который находится в вечном конфликте с президентом и не дает ему проводить реформы, в частности те, которые направлены на евроатлантическую интеграцию Украины, ее недопущение является главной задачей Кремля. Если же совсем не получается, то сделать фрагментированный парламент, куда проведены маленькие партии-спойлеры, тогда возникает паралич от того, что никто ни с кем не может договориться, потому что слишком много раздерганных в разные стороны фракций. Это вариант номер три.

Для них удовлетворительным является любой из этих вариантов, даже минимальный. Поэтому они не очень беспокоятся, и, судя по всему, им, наверное, удастся микшировать наш парламент и сделать его еще более недееспособным, чем нынешний. Они к этому идут и, я так думаю, успешно решат эту задачу хотя бы в минимальном пакете.

Вся эта стратегия гибридной войны предусматривает не масштабные действия, а минимально необходимое вмешательство. Как в Крыму, как во время вторжения в августе 2014-го, как на дипломатическом, телевизионном, информационном фронтах, как в истории с парламентом. Там платят минимум, потому что понимают, что большие планировщики сразу попадут под санкции, а это значит падение бюджетов. Значит, нужно уметь решать задачи малыми бюджетами. И они это делают.

- Накануне ЧМ-2018 было также много разговоров о том, какую стратегию выберет Москва в военном плане: с одной стороны, нужно продемонстрировать безопасность, а с другой – а вдруг "хунта" атакует, нужен превентивный удар.

- Мы не собирались ни на кого наступать, вот правда, они создавали этот информационный повод. Но они просто заблокировали ОРДЛО, снизив до минимума автобусное движение, заблокировали перевозку грузов, только закинули боеприпасы, прифронтовое движение ограничено, все, кто выезжает, подвергаются сильному контролю, чтобы не было терактов, в том числе с украинской стороны. Это стандартные режимные мероприятия.

Было очень много опасений, что они под прикрытием чемпионата ломанутся, но я думаю, что это не будет. Весь мир уже давно знает, что они любят наступать под прикрытием спортивных соревнований: Крым отжимали под Олимпиаду, Грузию атаковали под Олимпиаду, поэтому, думаю, следующая цель – это Олимпиада-2020, вот тогда надо ожидать крупных неприятностей. А сейчас они, наоборот, сделают паузу, мол, смотрите, спортивные соревнования прошли, вы все так боялись, что мы будем атаковать, но видите, ничего не произошло, мы мирные люди, спорт для нас превыше всего. Ни один болельщик не пострадал ни от одного российского хулигана, а вот британских фанатов в Киеве побили. Так что зря вы говорите, что мы там что-то обострим на фронте. Главный месседж в том, что Россию оболгали, ведь это на самом деле очень цивилизованная и очень культурная страна, которая просто защищает свои интересы, это в Украине фашисты. И вот испанские и британские болельщики, попивая пиво на улицах Ростова, думают: "Ну оболгали же матушку-Россию, а она такая классная". И все это – под мягкий отжим Азовского моря, то есть они все-таки предпринимают военные действия, просто не там и не такие, как мы ожидали.

Поэтому насущная задача – трезвить картинку. Над Украиной висит огромный информационный монстр, который управляет восприятием как журналистов, так и лиц, принимающих решения. Существует абсолютно пропагандистский лубок картины мира, с которой мы живем, и я не устаю постоянно трезвить народ. Все ожидали чего? Обострения на фронте, мол, на Сумы или Харьков попрет злобная танковая колонна, а они потихонечку отжимают Азовское море под шум спортивного соревнования и видом российского гостеприимства ко всему миру.

- Асимметрия, гибридность и минимальные средства.

- Да. Что мешало в 2014 году отправить сюда не восемь батальонно-тактических групп, а 16 или 24? Даже этот "минимум" доставил нам, мягко говоря, очень большие неприятности, хотя они действовали на четырех направлениях и были не до конца успешны на трех с половиной. За неделю, по самым скромным подсчетам, они потеряли убитыми 74 человека, реально, думаю, речь идет о 200-250, и это только кадровых военных и только убитых, а есть еще раненые. То есть из восьми батальонно-тактических групп они полностью потеряли одну и даже не почесались, а это очень большие потери.

Они отжали нас на географические объекты, которые трудно штурмовать. Что такое, например, река Кальмиус под Мариуполем? Их берег пологий, а наш высокий. Им пришлось бы форсировать высокий берег реки под нашим огнем, это сложная задача, которая требует немалых ресурсов. Но они уже выполнили минимум, поэтому поехали обратно. И так во всем. Они очень тщательно выбирают место воздействия и точечно ударяют. А самое главное – они тщательно планируют. Сколько, например, стоил ЧМ-2018? Миллиардов 20 долларов. Можно было вложить их в военные усилия, тогда они передвинут фронт в лучшем случае на 50 км западнее. Это ничего не поменяло бы. Они вложились в Чемпионат мира и получили огромный информационный бонус: все говорят о том, какая Россия хорошая. А они тем временем отжимают Азовское море.

- Вы сказали, что к Владимиру Путину тянутся лидеры, которые хотели бы быть такими, как он. Грядет встреча президентов России и США, есть ли у Киева повод опасаться?

- Все говорят, что система сдержек и противовесов США не даст Трампу принять особо катастрофических решений. Но Украина находится в таком положении, что нам достаточно и решений средней катастрофичности. Да, это опасно, могут быть приняты какие-то безумные решения. Несмотря на всю систему сдержек, Трамп вывел США из комиссии ООН по правам человека, а это дорогого стоит. Я не думаю, что он примет решение о прекращении поставок оружия в Украину. Но, например, вдруг он договорится о том, что красная линия по поводу Украины отодвигается? Например, что новый пакет санкций будет не после прямого обострения на фронте, а только после прямого вторжения или прямых ударов с российской территории? А им только этого и надо. Или хрен с ним, пусть будет вашим это Азовское море, а вы отдайте нам какую-то зону в Сирии или еще чего-то, они же играют масштабно.

Но зачем нам опасаться обострений в Сирии и Африке? Мы тут наши "янтарные республики" не контролируем, какая там Сирия. Нам важно, чтобы информационная и промышленная машина Украины могла обеспечивать национальную безопасность. А о чем договорятся Путин и Трамп – это из разряда анекдота о бомжах, которые после обеда на помойке переживают из-за подорожания яхт.

Нужна трезвая оценка. Трамп не сможет прекратить поставку вооружения, не сможет сделать так, что США перестанут поддерживать нас в реформах, не сможет поломать евроатлантическую интеграцию, хотя кое-какие опасения перед саммитом есть, не сможет, что называется, "отдать Украину Путину". Но, например, закрыть глаза на Азовское море – вполне может, приостановить наложение новых санкций – сможет вполне. Скорее всего, принцип будет такой: он не сможет отменить старые, даже если сильно подружится с Путиным, но может тормозить введение новых.

Война немножко не такая, как в 1945 году – радикально изменить обстановку, обрушить фронт в считанные дни не выйдет. Процесс идет колебаниями: там напрягли, здесь потянули, ситуация постепенно смещается в каком-то направлении. Во времена Второй мировой было сделано открытие: сколько бы вражеских самолетов ни сбивали летчики-асы, само по себе это не оказывает никакого воздействия на ситуацию на фронте. Только постепенное накопление потерь меняет динамику и создает условия для преимущества в воздухе, а потом это сказывается и на ситуации на земле. Это очень отложенные эффекты.

И это война отложенных эффектов. У американцев есть концепция "операции базовых эффектов", когда на противника всесторонне воздействуют, в первую очередь на управление связью, а потом возникают потери управления войсками, сложности со снабжением и обрушивается фронт. Подразделения размягчаются, сыплются, теряют боеспособность. То есть бьют не только по штабам, но также организовывается, усиливается и отслеживается каждый базовый эффект.

Эта модель реализуется во всестороннем отношении во всех мировых войнах, которые сейчас ведутся. В каком-то смысле гибридная война – это операция базовых эффектов. Смещенные эффекты начинают подыгрывать друг другу, где-то возникает зона наложения и возникает кумулятивный эффект.

Но, в принципе, нас так разминают и бьют, поскольку мы сами любим сеять "зраду". Активная часть населения Украины вовсю работает на российские информационно-психологические службы. В каком-то смысле мы очень удобный для России противник. А с другой стороны, есть какой-то иррациональный фактор, который до сих пор не дает им всерьез нас забодать. В этом состоит одно из главных противоречий между иррациональным фактором, удерживающим Украину вместе и не дающим ей развалиться, и рациональным пониманием того, что непонятно, как это вообще происходит. Так проходит украинская экзистенция, давая почву для слухов и странных ожиданий: от "всемирной победы Украины через два года" до "мы все умрем, потому что Путин победит". Такой себе полумистический туман, мы живем в сказке Гоголя, в мареве, в свое время окутавшем Диканьку.

Заканчивая проблему Трампа, резюме такое: старого он отменить не сможет, а вот по поводу дальнейших ограничений против России или же вето на дальнейшую помощь Украине могут быть вопросы.

- Голодовка украинских заключенных как-то влияет на информационную повестку?

- Влияет, но торговать заложниками – это ведь чисто российская политика. В свое время чеченцы не умели этого делать, их научили россияне. Они брали пленных и продавали родственникам. Ну или выдавали за деньги тела. Старая добрая традиция, отхваченная российской разведкой в африканских и арабских войнах. Все парамилитарные прокси-силы, которые поддерживал СССР, освоили эту тему очень хорошо. ДНР отдана на откуп ФСБ, а ЛНР – ГРУ. Все обмены идут через ДНР, были года, когда ЛНР не отдала ни одного человека, они понимают ценность и торгуются. Путин набрал наших пленных и торгуется. Глава Совета Европы обращается к нему с просьбой о помиловании, а Путин еще подумает, мол, я царь, ко мне обращаются, и я принимаю решения.

- Так и выглядит.

- Более того, так оно и есть. Получается, что торговля головами журналистов и режиссеров в современном мире очень выгодна. Это классическая торговля людьми со стороны России.

- Сенцов – это русская фамилия, он не вписывается в легенду о "бандеровцах".

- Фишка в том, что первый погибший в Крыму, прапорщик [Сергей Кокурин], тоже был русский по национальности. Но что нужно понять про путинский режим? Сенцов может быть давным-давно мертв, не приведи Господь, а они будут продолжать им торговать – будут имитировать доказательства его жизни, держать в неясном тумане. Все потому, что они живут в своем собственном мареве – "третьего Рима", тоже с очень искаженным представлением о действительности. Они ведут эсхатологическую войну: славный город Китеж-град атакуют со всех сторон, и они искренне считают, что на такой войне, войне за существование самой уникальной русской цивилизации, все средства хороши. Они прекрасно понимают, что обманывают весь мир и самих себя, но считают это допустимым способом ведения боевых действий.

В свое время братья Стругацкие написали "Обитаемый остров" как пародию на Советский Союз. У них была странная империя, состоящая из трех колец: первое – негодяи-убийцы, второе – нормальные люди, третье – белые мудрецы. В каком-то смысле Россия – еще и островная империя. Какую картинку она демонстрирует миру? Поедания блинов с лопат, покосившиеся избы, бестолковые полководцы, которые гонят военных на убой, неспособность что-то запустить в космос. Есть внешняя информационная линия, которая очень хорошо поддерживается самими россиянами. Например, Стрелкову позволяют что угодно говорить, потому что это является частью информационной войны. Россияне имеют столетнюю традицию правильной пропаганды. Они не давят альтернативные точки зрения, а позволяют существовать всему спектру мнений ради иллюзии свободы слова. Они с удовольствием цитируют нас, сколько раз "ИноСМИ" перепечатывало "Апостроф"? Каждое серьезное интервью "Апострофа" сразу идет в "ИноСМИ". Они не стесняются цитировать врагов, а у нас попробуй сказать по-русски "который час" и на тебя кидается все сообщество, потому что публика примитивная.

У них более утонченная пропаганда. Они же позволяют существовать спектру мнений, где Россия – бестолковая, кривая, косая, ест блины с лопаты и не может запустить спутники. Но есть и другая Россия, которую показывают на Чемпионате мира, а есть еще третья Россия, образ которой я пытаюсь донести, где очень умные стратегические планировщики, где все прекрасно понимают, что нужно делать. Россий, как и Украин, много. Вопрос в том, с какой Россией мы воюем, какую Украину мы выставляем на войну и с каким Западом мы имеем дело, ведь их тоже существует много. Вот это и есть вопросы стратегических коммуникаций и борьбы за информационное пространство в современном мире. Этот вопрос всерьез практически никем не ставится. И раз так, то мы всегда будем проигрывать тем, кто это делает и решает эту задачу.

Истинная сущность информационно-психологических операций – это борьба за самоидентификацию противника. Когда Запад смотрит на ситуацию с Азовским морем и выбирает из шести вариантов ролевого поведения, то задачей информационно-психологической операции является заставить его занять ту позицию, которая наиболее выгодна для противника. Иногда для этого нужно провести операцию по самоуничижению, то есть сами россияне через косвенные ресурсы могут рассказать, какие они слабые, бестолковые и никчемные. И пока Украина стала в позу "мы имеем дело с лоховатыми врагами", эти самые враги отжали Азовское море и провели Чемпионат мира по футболу.

Как нами, например, управляют? Создают картину мира, в который мы – великие, разумные, смелые, остановили кровавого врага, успешно проводим реформы, а с другой стороны – россияне с помощью "зрадофилов" создают картину о том, что мы – бестолковые, кривые, генетически неспособные к самоуправлению, растеряли громадный советский промышленный потенциал, вообще самые тупые и всегда примем самое дурное решение.

Задача, например, чтобы, те, кто принимает решения по противостоянию в Азовском море (а на них идет определенное воздействие), думали, что мы самые сильные, и пропустили, как у нас его отжимают, будучи уверенными, что мы всегда справимся, да и Запад же за нас.

Задача, чтобы у народа, который пойдет на выборы, картина была следующая: мы тупые, криворукие и упустили Азовское море, как когда-то упустили Крым. Поджимают всем спектром и управляют самоидентификацией методом создания ложных картин мира. Это большая тонкая стратегическая работа, и это берется не из потолка – кто-то ее планирует и проводит. Всем этим занимаются очень талантливые люди. Господь Бог над нами просто покрова держит, потому что по соотношению потенциалов мы должны были остаться не без 7% территории, а без 27%, а то и 37% к настоящему моменту. И Запад должен был бы занимать совершенно иную позицию. То, что он в значительной степени на нашей стороне, – это добрая удача.

- А есть какая-то преобладающая картина мира Украины для украинской стороны?

- Из четырех проектов – еврооптимистического, националистического, российского и советского – преобладающим является российский. В этой картинке мира Украина – это такая Финляндия 70-х годов, полностью зависимая от СССР, накладывающая внутреннюю и внешнюю цензуру на антироссийскую деятельность, армия перевооружена российским оружием, экономика связана с Россией, такое государство-сателлит. Нам активно внушается, что мы никогда не попадем на Запад, что с нами будут крутить шашни только для того, чтобы подразнить Россию, но самостоятельно мы, конечно, никогда не будем нормальным государством, потому что мы генетически неспособны к самоуправлению, у нас тут будет вечная "черная рада". Это основная картинка, которую нам внушают. Эта картинка имеет основания в истории, нашем нынешнем поведении и, в принципе, это наиболее успешно внедряемый образ Украины для отечественного массового сознания. Мы неплохой народ, гостеприимный, талантливый, женщины у нас красивые, еда вкусная, но вот к мировой политике мы всерьез не готовы. Вот если будет добрая воля Запада и России, мол, мы можем просуществовать какое-то время, пока нами не занялись, а вот сами мы ничего сделать не можем, такие добрые туповатые хохлы без амбиций, как в советском кино. Это российская картинка Украины: поехать из голодной российской деревни в Украину к бабушке, которая закормит.

Вся так называемая "бело-голубая" идеология будет идти на выборы с этой картинкой, мол, нам не нужны никакие геополитические амбиции, нужно сосредоточиться на строительстве дорог и мостов, возрождении промышленного потенциала и занять нейтральную позицию между Западом и Россией. Это на самом деле главный российский пирог, который сейчас готовят в украинской печи, потому дальнейшие этапы имперского поглощения Украины возможны только после приобретения нами нейтрального статуса. У нас нет ресурсов на нейтралитет – мы его не удержим. А они хотят от нас нейтралитета, чтобы отсечь от Запада. Поэтому подается гештальт нейтралитета, завязанный на генетику. Многие люди верят, что, если пообещаем не вступать в НАТО, то Россия не будет нас поглощать. Они глупые и хотят пойти по этому пути, и это для нас сейчас основная опасность.

Есть и крайние картинки, где мы – злобные фашисты или же суперсовременные из 25 века. И все эти картинки сейчас борются в головах людей. Надо констатировать следующее: уровень работы против нас на несколько голов выше, чем уровень нашего понимания того, как работают против нас. Но пока как-то отбиваемся.

- Почему люди так восприимчивы к описанной вами российской картинке? Она так эффективна или же это нежелание критически мыслить?

- Это свидетельствует и о том, и о том. Человек, один раз попавший под это влияние, становится уже не жертвой этой войны, а соучастником. Он будет продолжать плодить эту картинку, рассказывая по телефону детям о том, что пенсии уменьшаются, цены растут, надо валить, ничего тут не будет и так далее. Как Станиславский учил создавать образы? Они должны быть саморазворачивающимися, то есть они должны быть настолько интересными шариками, чтобы один раз спущенная пружинка вызывала эффект домино. Образ сам начинает раскрываться, и нам уже не нужно думать, как его лучше преподнести. Пропаганда создается по закону кино: создаются яркие образы, и мы уже знаем, как поведет себя, например, Человек-паук в той или иной ситуации. Мы понимаем, как поведет себя человек-Путин в той или иной ситуации, хотя жив ли настоящий Путин – это уже большой вопрос. Но это уже абсолютно не важно, ведь кто-то играет роль Путина для России, и этого образа совершенно достаточно.

Я пытаюсь вывести какую-то трезвую линию оценки, и это очень нелегко. Я хорошо чувствую коллективное бессознательное, и то, что там творится – это полный кошмар, потому что большинство картин мира, с которыми нам приходится иметь дело, являются саморазворачивающимися. Население их активно поддерживает. Получается неприятный эффект: все свое критическое мышление они направляют на то, чтобы противостоять тем, кто хочет сказать, что король то голый, что реальный мир – не такой. Мы находимся на том этапе, когда все упаковано так, что у человека все силы направленны на то, чтобы кусать тех, кто пытается ему донести, что он видит и поддерживает неправду. Вот такая война в нашем курятнике.