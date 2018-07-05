Как белорусы спасают популярное в Литве развлечение 5.07.2018, 11:59

Белое судно Ryga уже 10 лет курсирует по реке Нерис.

Начался летний сезон и по участку реки Нерис (Вилия) от моста Короля Миндаугаса до Белого моста все чаще курсируют суда разных размеров, пишет delfi.lt. На их фоне выделяется белое судно Ryga, которое здесь курсирует уже 10 лет. У причала журналисты побеседовали с хозяевами судна, которые рассказали о действующих на нем правилах.

Судно принадлежит компании Barta. Оно ходит по одному маршруту – от моста короля Миндаугаса мимо Зеленого вниз по реке до Литовского эдукологического университета, там оно разворачивается и идет назад. Если заказывают все судно целиком для какого-то праздника, тогда Ryga может направляться в Валакампяй или Вяркяй.

"Раньше было три судна. Из них осталось одно – "Рига". Его купили 10–15 лет назад и начали развивать этот бизнес – перевозку пассажирах на внутренних водах. У нас есть судно в Тракай, понемногу все расширяется, сейчас одно судно в Каунасе, а это в Вильнюсе уже 10–15 лет. Судно старое и оригинальных деталей на нем немного, его как лего поднимают на берег, разрезают. Это антиквариат. Скажем так, антикварное украшение города, единственное в своем роде", – рассказал глава компании Ляонас Бенетис.

Вильнюсский центр информации для туристов указывает, что если набирается группа из 10 человек, то Ryga может курсировать каждый час с 11 до 20 ч. Это развлечение популярно среди семей и туристов, но в последнее время количество желающих снизилось. Виной тому, по мнению владельцев судна, эмиграция. По словам Бенетиса, сам город речным пароходством не интересуется. Однако в последнее время суда все чаще заказывают для проведения различных праздников.

"Это развлечение по-прежнему популярно среди компаний, организующих вечеринки для работников, для празднования дней рождения, девичников, мальчишников, выпускных в детских садах и школах. Раньше больше клиентов было из Вильнюса, а сейчас - со всей Литвы. Парадокс в том, что в рабочие дни судно больше рейсов делает в утренние часы, тогда больше туристов. Субботу и воскресенье мы называем семейными днями – бабушки, родители с детьми. Но в целом желающих стало меньше", – заметил он.

Билет для взрослого стоит 12, для ребенка - 6 евро (для детей до 5 лет - бесплатно). Аренда всего судна обходится в 350 евро в час без НДС. Это недешевое удовольствие, но на судне могут разместиться 100 человек. О безопасности пассажиров заботится команда.

"Может, кажется, что на судне за вами никто не наблюдает, но на самом деле экипаж здесь и всегда предупреждают пассажиров, если они ведут себя небезопасно, например, встают на стул и т.д. На капитане лежит большая ответственность", - сказал Бенетис.

Судном обычно управляет один из 4 капитанов. В тот вечер, когда проходила беседа, работал капитан из Беларуси. Капитана найти нелегко, поскольку это нечастая профессия, да и эмиграция способствовала сокращению числа потенциальных работников.

"Это редкая специальность. Найти у нас в Литве человека, который может управлять пассажирским судном, у которого есть все дипломы, очень сложно. <...> Мы - одна из крупнейших компаний, работающих во внутренних водах, эта специальность непопулярна, поскольку нет традиций. Нет рынка, уже нет людей", – сказал Бенетис.

"В Вильнюсе есть зимний порт. Его так называют. На деле - порта нет, только залив. Нерис отличается сильным течением, бывает ледоход. Лед - большая сила. Летний сезон начинается с 15 апреля, а 1 ноября завершается навигационный сезон, мы перебираемся в зимний порт" – рассказал он.