Европарламент рассматривает новую систему безвиза 5.07.2018, 12:16

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Евросоюз меняет систему контроля на своих границах.

Европарламент рассмотрит новые правила контроля на границах ЕС в четверг, 5 июля.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Евросоюз меняет систему контроля на своих границах: граждане "безвизовых стран" для поездки в ЕС будут обязаны проходить платную "авторизацию" – передавать в ЕС свои данные, используя Европейскую систему авторизации и информации о путешествии (ETIAS).

Как заявляет евродепутат от Венгрии Кинга Галь, эта проверка не будет создавать проблем для постоянных путешественников.

"Это будет простой процесс... просто онлайн-проверка, которую они смогут пройти перед поездкой в ЕС", – сказала она.

По проекту, обработка заявки на авторизацию будет стоить 7 евро, разрешение на въезд будет действовать три года (не нужно подавать заявку и платить сбор перед каждой поездкой). Авторизация будет бесплатной для людей в возрасте до 18 лет и старше 70 лет.

В заявке, среди прочего, будут вопросы относительно уголовных дел в прошлом или посещения заявителями зон конфликта.

Это позволит представителям власти определить, может ли кто-то из путешественников представлять угрозу до их прибытия в ЕС. Если будут такие подозрения, путешественникам могут отказать во въезде.

Сейчас не хватает информации о людях из стран, которые не требуют визы во время путешествия в ЕС. Такие путешественники проверяются только на шенгенском границе. Решение разрешить или запретить въезд одобряют пограничники.

Систему планируют запустить с 2021 года, да и то лишь частично, только в аэропортах и морских портах. Причем в первые годы ее работы можно будет въезжать в ЕС без авторизации – автомобилем, автобусом или поездом.

Только за три года обязательная регистрация заработает также для тех украинцев, которые едут в Польшу и другие государства-соседи "по земле".

Напомним, ЕП подробно описывала проект ETIAS еще в 2016 году.