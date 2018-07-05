Лариса Щирякова: У белорусских милиционеров странная логика 5 5.07.2018, 12:37

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Лариса Щирякова

На независимую журналистку составили протокол за фоторепортаж из Непала.

Участковый инспектор Гомельского РОВД, майор милиции Сергей Примаков составил в отношении независимой журналистки Ларисы Щиряковой административный протокол (ч.2, статья 22.9 КоАП) за фоторепортаж из Непала, сообщает baj.by.

Фоторепортаж был помещен на сайте телеканала "Белсат" 16 мая под названием "Пейзажи, от которых захватывает дух. Наивысшие горы в мире глазами гомельчан".

"У белорусских милиционеров странная логика: фотографии я делала в Непале в Гималаях, во время восхождения на гору Манаслу, а меня обвиняют, что я, будучи неаккредитованной в Беларуси, осуществляла профессиональную деятельность как журналист зарубежного СМИ. В Непале ко мне претензий не было, а в родной Беларуси появились. Так и хочется повторить слова из известного шлягера: "Отпустите меня в Гималаи", - сказала Лариса Щирякова.

Журналистка-фрилансер обращает внимание на неуместность и других формулировок в административном протоколе. По словам участкового Примакова, она якобы разместила "статью в виде сюжета в эфире телеканала", хотя фоторепортаж был помещен только на сайте.

"И смех, и грех. Но такую абракадабру суды рассматривают всерьез и выносят астрономические штрафы", - добавляет Щирякова.

Когда суд Гомельского района рассмотрит вышеупомянутый милицейский протокол, пока неизвестно - повестки еще нет.

Тем временем 6 июля журналистку Щирякову вызывают у Речицкий районный суд - должен состояться суд опять-таки за журналистскую деятельность без аккредитации. Ларису обвиняют в подготовке сюжета "Сегодня в битумной яме погибает животное, завтра - люди?"