В Финляндии улучшилась ситуация на рынке труда 1 5.07.2018, 12:47

Цель правительства по увеличению занятости почти достигнута.

Согласно прогнозу Министерства труда и экономического развития Финляндии, улучшение ситуации на рынке труда продолжится в следующем году, сообщает yle.fi.

Целью правительства уровень занятости 72 %, что, по прогнозу Министерства, будет достигнуто в 2019 году.

Ожидается, что уровень безработицы снизится в этом году на 7,7 % , в следующем – на 7%.

Число безработных в статистике Министерства уменьшилось в том числе потому, что благодаря более точным методикам подсчета из общего количества были исключены люди, устроившиеся на работу.

Количество безработных будет уменьшатся и в будущем, прогнозирует эксперт Министерства труда и экономического развития Эрно Мяхёнен.