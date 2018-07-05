Минчане: Купили билет на автобус в Варшаву, пришли — мест нет 5.07.2018, 13:05

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Как так?

29 июня Минск разъезжался на большие выходные. Но не у всех получилось, даже по предварительно купленным билетам на сайте сервиса Busfor. Например, без автобуса в Варшаву остались 10 человек. Все — с оплаченным проездом. Комментарий участников конфликта для onliner.by.

— Наших имен просто не оказалось в списках пассажиров, — рассказывает Юлия, которая купила 2 билета по 56 рублей еще 21 июня. — У людей были куплены билеты на самолет, путевки, забронированы гостиницы. Стали звонить на номера Busfor — те сказали, обращайтесь к перевозчику. Окей, офис «Интеркарс» рядом. Пошли туда всей толпой. Там нам сказали, что в курсе проблемы. Мол, они уведомили заранее Busfor, и те должны были уведомить нас. Но никто на почту уведомлений не получал!

Автобус уехал. 10 человек разъехались. Кто-то экстренно искал другой способ. Юля поехала домой.

— Ближайшие рейсы были на 1 июля, поэтому мы просто отменили бронь на жилье. Потеряли деньги на этом, на возврате обратного билета — всего около 100 рублей. Busfor обещал вернуть деньги за мои билеты до Варшавы, — говорит она.

«Интеркарс»: «Мы не отвечаем за тех, кто не обрабатывает наши уведомления»

— Да, мы знаем об этих жалобах, — рассказали в минском офисе «Интеркарс». — Это не мы продаем билеты в количестве, превышающем количество мест. Есть же платформы, которые продают наши билеты и подключены к нашему сайту. Типа Busfor или Infobus. К сожалению, они всегда не отслеживают e-mail с уведомлением по наличию мест. Мы Busfor 20 июня отправили уведомление, что 29-го в Варшаву нет свободных мест. Но они, к сожалению, своих клиентов не предупредили даже за 10 дней о том, что нужно сделать возврат. Из Варшавы то же самое бывает. Мы же не можем отвечать за всех, кто вовремя не обрабатывает наши уведомления.

Busfor: «Напоминаем, что пытаемся вам помочь»

Ответ сервиса по покупке билетов Юлию и смешит, и расстраивает.