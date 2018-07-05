закрыть
5 июля 2018, четверг, 13:42
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти максимально за пять лет

  • 5.07.2018, 13:20
Фото: AFP

Решение было принято после переговоров с США.

Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти после серии переговоров с США, потребовавших увеличить предложение на мировом рынке и прекратить манипулирование ценами.

В июне государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco нарастила производство на 330 тысяч баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по танкерным отгрузкам и источники в отрасли.

Скачок добычи стал беспрецедентным с 2013 года, а ее общий объем - 10,3 млн баррелей в день - максимальным более чем за два года.

Почти вся новая нефть ушла на экспорт: его объемы в июне увеличились на 320 тысяч баррелей в сутки и установили рекорд с февраля 2017 года - 7,47 млн баррелей в день.

В результате уже в июне Saudi Aramco вышла за пределы квоты, отведенной ей сделкой ОПЕК, и ежедневно качала на 240 тысяч баррелей больше, чем требовало соглашение с Россией.

Таким образом, страны-участницы нефтяного пакта, в рамках которого более двух десятков экспортеров согласились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в день, были поставлены Эр-Риядом перед фактом: добыча в королевстве уже растет, и вопрос лишь в том, готовы ли они присоединиться к этому тренду.

По итогам переговоров в Вене, напомним, было принято решение добавить на рынок 1 млн баррелей в сутки дополнительной добычи, чтобы не допустить дефицита сырья из-за коллапса нефтяной промышленности Венесуэлы, потерявшей треть производства за последние полтора года, и санкций против Ирана, которые грозят вырезать исламскую республику с рынка "черного золота".

Именно на столько, по данным Bloomberg, требовали увеличить добычу США - в конце мая американские чиновники провели непубличные переговоры с ближневосточными союзниками.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, по итогам которых, по словам Трампа, монарх согласился увеличить добычу на 2 млн баррелей в день.

Хотя Белый дом позднее опроверг твит Трампа, на деле саудиты действительно тестируют рекордное включение свободных мощностей, сказала Bloomberg главный аналитик Energy Aspects Амрита Сен: в минувшем месяце Saudi Aramco в тестовом режиме взвинчивала добычу до 11 млн баррелей в день.

Пока саудовские поставки лишь компенсируют провал со стороны других членов ОПЕК: суммарная добыча по картелю в июне выросла лишь на 30 тысяч баррелей в день, до 31,83 млн баррелей.

По данным Bloomberg, еще на 60 тысяч баррелей в сутки сократилась добыча в Венесуэле, на 120 тысяч баррелей - в Анголе.

Около трети добычи, или 300 тысяч баррелей в день - потеряла Ливия, где из-за нападений боевиков были закрыты ключевые экспортные порты.

На начало июля добыча в стране упала на 850 тысяч баррелей в день, сообщила Национальная нефтяная компания страны (NOC).


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип