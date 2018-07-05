Саудовская Аравия увеличила добычу нефти максимально за пять лет 5.07.2018, 13:20

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Решение было принято после переговоров с США.

Саудовская Аравия резко увеличила добычу нефти после серии переговоров с США, потребовавших увеличить предложение на мировом рынке и прекратить манипулирование ценами.

В июне государственная нефтяная компания королевства Saudi Aramco нарастила производство на 330 тысяч баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные по танкерным отгрузкам и источники в отрасли.

Скачок добычи стал беспрецедентным с 2013 года, а ее общий объем - 10,3 млн баррелей в день - максимальным более чем за два года.

Почти вся новая нефть ушла на экспорт: его объемы в июне увеличились на 320 тысяч баррелей в сутки и установили рекорд с февраля 2017 года - 7,47 млн баррелей в день.

В результате уже в июне Saudi Aramco вышла за пределы квоты, отведенной ей сделкой ОПЕК, и ежедневно качала на 240 тысяч баррелей больше, чем требовало соглашение с Россией.

Таким образом, страны-участницы нефтяного пакта, в рамках которого более двух десятков экспортеров согласились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в день, были поставлены Эр-Риядом перед фактом: добыча в королевстве уже растет, и вопрос лишь в том, готовы ли они присоединиться к этому тренду.

По итогам переговоров в Вене, напомним, было принято решение добавить на рынок 1 млн баррелей в сутки дополнительной добычи, чтобы не допустить дефицита сырья из-за коллапса нефтяной промышленности Венесуэлы, потерявшей треть производства за последние полтора года, и санкций против Ирана, которые грозят вырезать исламскую республику с рынка "черного золота".

Именно на столько, по данным Bloomberg, требовали увеличить добычу США - в конце мая американские чиновники провели непубличные переговоры с ближневосточными союзниками.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об успешных переговорах с королем Саудовской Аравии Салманом Аль Саудом, по итогам которых, по словам Трампа, монарх согласился увеличить добычу на 2 млн баррелей в день.

Хотя Белый дом позднее опроверг твит Трампа, на деле саудиты действительно тестируют рекордное включение свободных мощностей, сказала Bloomberg главный аналитик Energy Aspects Амрита Сен: в минувшем месяце Saudi Aramco в тестовом режиме взвинчивала добычу до 11 млн баррелей в день.

Пока саудовские поставки лишь компенсируют провал со стороны других членов ОПЕК: суммарная добыча по картелю в июне выросла лишь на 30 тысяч баррелей в день, до 31,83 млн баррелей.

По данным Bloomberg, еще на 60 тысяч баррелей в сутки сократилась добыча в Венесуэле, на 120 тысяч баррелей - в Анголе.

Около трети добычи, или 300 тысяч баррелей в день - потеряла Ливия, где из-за нападений боевиков были закрыты ключевые экспортные порты.

На начало июля добыча в стране упала на 850 тысяч баррелей в день, сообщила Национальная нефтяная компания страны (NOC).