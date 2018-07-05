закрыть
5 июля 2018, четверг, 13:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Сестра Сенцова: Олег сказал, что пойдет до конца и верит в победу

  • 5.07.2018, 13:33
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

Родственница украинского режиссера добилась свидания с ним впервые за четыре года.

Сегодня в колонии «Белый медведь» в Лабытнанги на краткосрочном свидании с незаконно осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым побывала его сестра Наталья Каплан. Они проговорили два часа. Это ее первое свидание за четыре года с момента оглашения приговора в Ростове-на-Дону в 2014 году.

«Я была на свидании с Олегом Сенцовым, проговорили мы с ним два часа. Это было краткосрочное свидание, Олег сейчас весит 75 кг при росте 190 см, за время голодовки он потерял 15 кг», — рассказала она «Громадскому».

Наталья Каплан рассказала Олегу о том, что к голодовке присоединился Эмир Усейн Куку и об акциях в его поддержку. «Он очень благодарен, что так много действий вокруг его имени, что люди не опускают руки и продолжают бороться. Но вместе с тем, он очень разочарован, что очень мало внимания другим политзаключенным и считает, что если освободят его одного, это будет полный провал», — сказала она.

По ее словам, Сенцов просит всех, кто приезжает к нему в Лабытнанги, чтобы ездили не к нему, а к другим политзаключенным, за которых он борется.

«В частности, он просит (Людмилу) Денисову (украинский омбудсмен — ред.), независимых врачей, которые пытались к нему приехать, консулов, владыку Климента, чтобы они приезжали к другим политзаключенным, чтобы о них никто не забывал», — сказала Наталья Каплан.

Она также рассказала, что здоровье Сенцова на сегодня удовлетворительное, его состояние меняется, анализы не очень хорошие, но «ничего критического нет».

«Вчера ему было очень плохо, сегодня — нормально. На свидание он пришел сам. Состояние ухудшается к вечеру. Говорит, что ему сейчас гораздо легче. Самый тяжелый период — первые три недели голодовки. Сейчас ему ставят капельницы. Без них он бы уже не выжил. Прекращать голодовку он не собирается. Сказал, что пойдет до конца и верит в победу. Настроен оптимистично, верит, что не просто так. И верит в победу», — сказала Наталья Каплан.

По ее словам, из развлечений у него — телевизор, он также пишет и редактирует свои старые записи. Сенцов просит не отправлять ему книги, которых у него очень много.

Бывшая «прокурор» аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонский участвовала в судебном процессе над украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым, которого незаконно осудили в РФ до 20 лет колонии.

29 июня адвокат Динзе сообщил, что Олег Сенцов находится в медсанчасти, а его состояние стабильное.

Также Динзе сообщал, что в Россию поступило два прошения о помиловании Олега Сенцова.

15 июня Денисову не допустили к политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову. Позже Денисову не допустили к украинскому политзаключенному Карпюку.

21 июня Посольство Украины потребовало от России предоставить Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой первоочередной доступ в тюрьмы, где удерживают политзаключенных Олега Сенцова, Станислава Клыха, Александра Кольченко и Владимира Балуха.

21 июня президент Украины Петр Порошенко снова провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и призвал освободить украинских политзаключенных.

Послы стран G7 выразили глубокую обеспокоенность ситуацией с Олегом Сенцовым и другими украинскими политзаключенными, содержащимися в России.

14 июня Европарламент поддержал резолюцию о немедленном освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных Кремля.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что после обращения российских культурных деятелей позиция Кремля по украинскому политзаключенному, режиссеру Олегу Сенцову не изменилась.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип