Белорусский гандболист признан лучшим в мире на своей позиции 5.07.2018, 13:39

Андрей Юринок

Андрей Юринок признан лучшим «молодым» левым крайним мира сезона-2017/18.

Гандболист БГК имени Мешкова и сборной Беларуси Андрей Юринок признан лучшим "молодым" левым крайним сезона-2017/18, пишет "Прессбол".

Наш соотечественник по итогам соответствующего опроса, набрав 32 балла, занял первое место в своем амплуа. Вслед за 21-летним Юринком расположились Лукас Мертенс ("Магдебург") и Хайме Фернандес ("Адемар") — по 19 очков.

Кроме того, Артем Кулак (БГК) занял второе место на позиции разыгрывающего (первый — Никола Билык из "Киля"), а Артем Королек ("Сен-Рафаэль") — второй в амплуа линейного (первый — Людовик Фабрегас из "Монпелье").