Путин подписал закон о сокращении пенсий 2 5.07.2018, 13:55

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Фото: ТАСС

Социальные расходы в РФ будут урезаны на 53,4 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин в четверг подписал закон о внесении поправок в федеральный бюджет 2018 года, которыми одобрил дальнейшее сокращение расходов на социальное обеспечение населения и увеличение финансирования оборонно-промышленного комплекса и силовых ведомств.

Согласно документу, который опубликован на сайте Кремля, бюджет впервые с 2011 года будет сведен без "дыры": из-за роста цен на нефть и политики слабого рубля казна получит почти 3 триллиона рублей дополнительных нефтегазовых доходов (от цен выше 40 долларов за баррель).

Общий объем доходов бюджета при этом будет на 1,815 трлн выше, чем было заложено в изначальный закон, и составит 17,073 трлн рублей.

Но несмотря на приток углеводородной выручки ряд статей претерпят сокращения, а самое масштабное коснется ассигнований на социальное обеспечение населения.

Расходы по статье "социальная политика" будут урезаны на 53,4 млрд рублей, в том числе расходы на пенсии - на 51,5 млрд рублей. В результате дыра в бюджете Пенсионного фонда увеличится в 1,5 раза - со 158,9 до 265,5 млрд рублей, а на ее покрытие придется потратить все свободные средства на счетах ПФР, оставшиеся от взносов населения за предыдущий год.

Расходы по госпрограмме "социальная поддержка граждан" будут уменьшены на 6,6 млрд рублей, главным образом за счет экономии на "мерах поддержки инвалидов" (2,2 млрд рублей).

Сэкономленные средства пойдут в первую очередь на финансирование силовых ведомств и производство оружия. Расходы на полицию и другие правоохранительные структуры ("национальная безопасность") будут увеличены на 27,3 млрд рублей. Это на 7 млрд рублей больше, чем предполагал закон о поправках в бюджет на этапе внесения в Госдуму.

В том числе 6,6 млрд рублей получат дополнительно органы внутренних дел, 2,2 млрд рублей - прокуратура, 0,73 млрд - Росгвардия.

Расходы на армию увеличатся на 2,3 млрд рублей в открытой части бюджета. Одновременно масштабные изменения заложены в секретную часть казны, сообщил ТАСС в начале июня первый зампред комитета Думы по экономполитике Владимир Гутенев.

По его словам, на развитие вооружений дополнительно предполагается направить 97,4 млрд рублей.

"Новые ресурсы будут вкладываться в образование, в цифровизацию нашей экономики. В больницах и поселках будет высокоскоростной интернет. Все это даст новое качество жизни", - заявил 4 июля глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, для финансирования этих расходов правительство поднимает НДС с 18% до 20%, что позволит собирать в бюджет дополнительно 600 млрд рублей в год.