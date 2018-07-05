Почему муж и жена руководили Браславским райисполкомом? 5.07.2018, 14:02

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Даже у людей, не знающих законов, мог возникнуть вопрос.

Председатель Браславского райисполкома Владимир Драневский был задержан вместе с супругой, начальником отдела экономики Еленой Драневской. По данным МВД, чиновник получал взятки при пособничестве жены.

Даже у людей, не знающих законов, мог возникнуть вопрос: а разве муж и жена могут вместе занимать руководящие должности в райисполкоме? Ситуацию «Салідарнасці» прокомментировал руководитель проекта «Кошт урада» Владимир Ковалкин.

«Скорее всего, было какое-то нарушение»

Согласно закону «О государственной службе» основанием для отказа в приеме на государственную службу может стать ситуация, при которой служебная деятельность будет связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного супруга другому.

Согласно закону «О борьбе с коррупцией» существует ограничение по совместной службе в госорганах супругов, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

– Скорее всего, в нашем случае было какое-то нарушение. Нужно уточнять, кому и как подчинялась супруга председателя райисполкома, и каким образом она попала на эту должность, – отметил Владимир Ковалкин.

Подчиняться Елена Драневская могла либо своему супругу либо его заместителю, курирующему соответствующий блок. Но в любом случае глава исполкома несет ответственность за назначение начальника отдела – требуется его подпись для подписания контракта.

Кто не доглядел за ситуацией, когда в Браславском райисполкоме возникло возможное нарушение, ставшее основанием для коррупции?

По словам Владимира Ковалкина, подобные нарушения должны контролировать Администрация президента (с ее согласия назначаются председатели исполкомов), Госконтроль и КГБ.

Руководитель проекта «Кошт урада» также обратил внимание, что согласно закону «О борьбе с коррупцией» супруги должны были уведомить вышестоящие органы о конфликте интересов. В этом случае вышестоящая организация (а ей могла бы быть Администрация президента), скорее всего, перевела бы одного из супругов в другой орган госуправления.

Елена Драневская уже работала при председателе райисполкома, которого задержали за коррупцию

«Салідарнасць» выяснила любопытный факт. Елена Драневская как минимум с 2011 года возглавляла отдел экономики в Чашникском райисполкоме. С того времени по 2015 год его возглавлял Владимир Булай, который впоследствии был задержан по подозрению в злоупотреблениях служебными полномочиями. После он оказался в кресле директора ОАО «Кленовичи» в Крупском районе.

Владимир Драневский возглавил Браславский райисполком в начале 2015 года. Когда супруга перешла к нему на работу? По всей видимости, около года назад: в октябре 2016-го на должность начальника отдела экономики была назначена Наталья Агурьянова, но по неизвестным причинам задержалась там недолго.

Почему преступников не останавливают сообщения о том, что коррупционеров регулярно задерживают?

По данным МВД, в 2017 году за коррупцию были осуждены почти 800 чиновников и управленцев. Почему же должностных лиц не останавливают сообщения о том, что коррупционеров регулярно задерживают?

Нельзя не обратить внимание, что супруги Драневские видели пример бывшего главы Чашникского района, который, несмотря на обвинения, за решетку не попал.

Владимир Ковалкин также отметил:

– В подобных случаях существует сочетание: с одной стороны – жадности конкретного человека и его желание получить дополнительные деньги. А с другой стороны – отсутствие прозрачности в действиях чиновников и достаточно гибкое законодательство, позволяющее чиновникам принимать определенные решения на свое усмотрение.