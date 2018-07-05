Осенью курс белорусского рубля пойдет вниз 5.07.2018, 14:15

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В чем причина и как это может отразиться на белорусах?

Внешнеэкономические условия для Беларуси - пока благоприятны, но начинают ухудшаться. Прежде всего, в отношении с Россией. Как сообщает национальный статистический комитет, в мае белорусские продаже в Россию прекратили свой рост, а импорт продолжает стремительно увеличиваться. В чем причина и как это может отразиться на белорусах - в материале телеканала «Белсат».

Торговые ограничения и ситуация на нефтяном рынке. Это основные причины, почему белорусский экспорт в Россию замедляется, хотя тамошний рынок, наоборот, растет быстрее, чем прогнозировалось.

Частично это связано с действиями «Россельхознадзора». Так, по итогам первых четырех месяцев года, экспорт рыбы из Беларуси в Россию уменьшился в физическом измерении на треть. Молока, фруктов, овощей и сахара - приблизительно на 10%.

«Еще одна причина - это укрепление белорусского рубля к российскому, которое с начала года составило около 8%», - говорит старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

Ухудшается торговая ситуация и с другими странами. Прежде всего - из-за стоимости нефти. В этом году углеводородное сырье, которое Беларусь импортирует из России, дорожает в полтора раза быстрее, чем нефтепродукты, которые из нее изготавливают на белорусских НПЗ, и белорусская маржа, соответственно, сокращается.

Всего, по итогам внешней торговли товарами со всеми странами, в этом году наша страна имеет на 300 миллионов долларов больший минус, чем за аналогичный период в прошлом году. Правда, на курсе белорусского рубля это пока не сказывается.

«Укрепление белорусского рубля длится с середины января практически непрерывно. Можно ожидать, что как минимум до конца лета эта тенденция продолжится », - полагает Вадим Иосуб.

Отрицательные причины нивелируются, прежде всего, валютой, которую белорусские гастарбайтеры привозят с сезонной работы за границей. Но надолго ли?

Опрошенные нами специалисты сходятся на том, что укрепление рубля, скорее всего, закончится в конце этого квартала.

Дело в том, что слишком большое укрепление белорусского рубля к российскому сделает отечественные товары менее конкурентоспособными на тамошнем рынке, а российские товары, наоборот, хлынут на наш рынок.

Поэтому, по мнению эксперта, осенью курс национальной валюты пойдет вниз - вслед за российским рублем. До конца года, по разным оценкам, девальвация может составить от трех до 6-ти процентов в отношении доллара.