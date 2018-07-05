Оказалось, что волки мирятся быстрее, чем собаки 5.07.2018, 14:30

Исследователи наблюдали за четырьмя стаями волков и четырьмя группами собак.

Австрийские ученые изучили агрессивные взаимодействия собак и волков и пришли к выводу, что последние быстрее объединяются после ссоры, пишет naked-science.ru.

Исследователи наблюдали за четырьмя стаями волков и четырьмя группами собак. Хотя подопытные волки принадлежат к виду, обитающему в Северной Америке, их вырастили люди. Все животные находились в постоянном контакте с человеком в течение первых пяти месяцев жизни, затем связь с людьми свелась к минимуму. Наблюдения проводились с января 2013 года по март 2015-го. При этом специалисты разделили агрессию на два вида — низкую и высокую. К первой относились угрозы без физического контакта: рычание, погоня, обнажение клыков. Ко второй — непосредственный контакт: укусы и драка, повлекшие ранения.

Результаты наблюдений показали, что ссоры между собаками завязывались гораздо реже. Агрессивных контактов между ними зафиксировано в семь раз меньше по сравнению с волками. Однако они и реже мирились. Волки сближались в среднем через десять минут, и даже если они не выказывали расположения (облизывание, обнюхивание), то находились недалеко друг от друга в знак примирения. Собаки, наоборот, после ссор редко шли на контакт и сторонились друг друга. Спустя десять минут после конфликта собаки мирились в два раза реже, чем волки.

Исследователи предполагают, что быстрое перемирие, которое проявляется в волчьих стаях, обусловлено групповым образом жизни животных. В то время как собаки обычно ведут индивидуальное существование.