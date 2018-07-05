«Лукашенко будет напуган еще больше, когда узнает настоящие настроения белорусов» 26 5.07.2018, 14:38

5,890

Артем Черняк

А сегодня надо отдать дань уважения тем, кто борется с режимом каждый день.

Об этом Charter97.org заявил активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Артем Черняк, комментируя массовые аресты в Минске 3 июля:

- Спецслужбы проводят точечные репрессии именно в отношении тех, кого они боятся, поэтому сегодня за решеткой оказались те, кто является примером для недовольных режимом белорусов.

Именно поэтому сейчас под арестом находятся Максим Винярский, Ольга Николайчик, Павел Северинец, которые регулярно выходили на защиту Куропат и планировали быть на акции 3 июля.

По той же причине накануне любых протестов похищают моих друзей или блокируют их дома. Ради того, чтобы задержать пару человек мобилизуют десятки, если не сотни, сотрудников милиции и спецслужб, иногда привлекают ГАИ и МЧС.

Власти все-таки знают цену тем людям, против которых задействуют такие силы, понимают, кто является настоящими лидерами оппозиции, кто возглавит настоящие протесты, когда они начнутся. Но они не понимают, что, когда придет время, таких лидеров будут сотни.

Уверен, что эти люди тоже знают себе цену и понимают, что приступ паники у власти 3 июля – лучшая оценка их деятельности.

Лукашенко подпитывает свой страх, арестовывая людей, пришедших мирно возложить цветы на бульвар Толбухина в Минске. В это же время государственные СМИ курят фимиам, чтобы затуманить сознание престарелого диктатора и развлекают его картинками бравурного парада. Но рано или поздно туман рассеется – и, кроме разбитого танками асфальта, станет видно, насколько народ ненавидит эту систему власти. Уверен, что Лукашенко будет напуган еще больше, когда узнает настоящие настроения белорусов.

А сегодня мы должны отдать дань уважения тем, кто каждый день борется с режимом, подавая нам пример гражданского мужества.