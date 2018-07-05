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Как бороться с нанимателями, которые пытаются ввести работников в заблуждение

  • 5.07.2018, 15:51

На случай трудовых споров лучше всего состоять в независимом профсоюзе.

Александр Хамратов, юрист профсоюза РЭП в Могилеве, рассказал praca-by.info об уловках, к которым прибегают наниматели, чтобы не оформлять работника официально.

Если человек работает неофициально и получает зарплату в конверте, привлекательным это кажется только до того момента, пока не начинаются проблемы. Так, например, в деле Геннадия Литвинова, который искалечил руку на лесопилке, наниматель утверждал, что потерпевший «пришел с улицы и встал за станок».

Профсоюз РЭП советует каждому работнику требовать от нанимателя официального оформления, заключения договора и записи в трудовую книжку. Однако не всегда бывает достаточным просто передать нанимателю свои документы.

Александр Хамратов рассказал о том, как наниматели пытаются ввести работников, требующих трудоустройства, в заблуждение – и как с этим можно бороться:

– Водитель работал в службе такси. Проработал несколько месяцев по договору подряда, как он сам думал, потому что так объяснил наниматель. На работе взяли трудовую книжку и договор «на оформление», пообещали, что копию подписанного договора дадут позже. Зарплату выдавали в конверте. А когда водитель решил уволиться, его не рассчитали, копию подписанного договора так и не выдали. То есть, никаких доказательств, что человек работал в этой службе такси, у него нет! Сейчас будем судиться с нанимателем.

Юрист посоветовал предпринять усилия заранее, чтобы не попадать в такую ситуацию:

– Имейте доказательства, что вы трудоустроены у своего нанимателя: когда отдаете трудовую и прочие документы – берите расписки с нанимателя или снимайте на видео факт передачи документов.

Но если вы столкнулись с обманом нанимателя, Александр Хамратов предлагает действовать следующим образом:

– Можно подать исковое заявление в суд: трудовые споры бесплатны, даже можно нанять бесплатного адвоката согласно закону об адвокатуре. Но сразу в суд идти я бы не рекомендовал: сначала обратитесь в милицию, ФСЗН, налоговую инспекцию и в Департамент Управления по труду и соцзащите. Пусть они проведут проверки по вашим заявлениям, и только потом, с ответами этих органов идите в суд.

Юрист добавил, что на случай трудовых споров лучше всего состоять в независимом профсоюзе: таким образом работник постоянно находится под защитой.


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