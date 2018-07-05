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Защитник Куропат Денис Урбанович нашелся в изоляторе

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  • 5.07.2018, 15:20
Денис Урбанович
Фото: nn.by

Активист отбывает 10 суток ареста.

Активист из Логойского района Денис Урбанович отбывает административный арест в Минском районном изоляторе временного содержания на улице Скорины. Это «Радыё Свабода» подтвердила другая защитница Куропат Анна Шапутько.

В изоляторе журналистам также подтвердили, что Денис Урбанович действительно находится в их учреждении.

"Да, он здесь от 1 июля. Соответственно, освободится 10-го. Передачи можно передавать по понедельникам и пятницам", - сказал дежурный ИВС.

Денис Урбанович живет в Логойском районе. Он принимал участие в пикетировании ресторана "Поедем поедим" около Куропат с начала июня. Журналистам рассказывал, что один из его прадедов был расстрелян в Куропатах.

На активиста милиционеры составили несколько протоколов. 1 июля его задержали в Минске вместе с активисткой Ольгой Николайчик, которую также осудили на 10 суток ареста за участие в пикетировании ресторанa "Поедем поедим".


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