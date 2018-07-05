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Европарламент утвердил новые правила въезда в Шенген

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  • 5.07.2018, 15:27
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Будет создана новая Европейская система авторизации и информации о путешествиях.

Европейский парламент одобрил создание новой Европейской системы авторизации и информации о путешествиях (ETIAS) для поездок в Шенгенскую зону.

Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в сообщении на сайте ЕП.

"Граждане стран, не являющихся членами ЕС, которые освобождены от визовых требований, должны получить разрешение перед поездкой в ЕС согласно новым правилам, поддержанным парламентом в четверг", - говорится в сообщении.

Новая система, которая начнет работать в 2021 году, позволит проводить дополнительные проверки безвизовых путешественников, а также лиц, которые могут представлять опасность, нелегальных мигрантов или лиц с эпидемическим риском.

Граждане более чем 60 стран и территорий, освобожденных от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, должны будут заполнить электронную форму до своего путешествия и внести личные данные (включая имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (действительность, страна выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.

Авторизация для путешествий будет стоить 7 евро - бесплатно для путешественников в возрасте до 18 лет и лиц старше 70 лет. Она будет действительна три года или до окончания срока проездного документа.

Заявитель также должен будет информировать власти о любых приговорах за серьезные уголовные преступления (такие как терроризм, сексуальная эксплуатация детей, торговля людьми или наркотиками, убийства и изнасилования), о пребывании в конкретных зонах войны или конфликтов и любые предыдущие административные решения, которые предусматривают выезд из страны в течение последних 10 лет.

Каждая заявка будет автоматически проверена во всех соответствующих базах данных, чтобы определить, в частности, не был ли использован утерянный или украденный проездной документ, а также не выдан ли ордер на арест. Подавляющее большинство заявителей получат разрешение практически мгновенно.

Если при проверке будет положительный ответ на любой вопрос об уголовных делах, поездках в зоны конфликтов и приказ о выезде из страны, данные будут проверены вручную и будет оцениваться риск безопасности, миграции или эпидемии.


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