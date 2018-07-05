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Андрей Санников: Глупость затянулась, но конец будет логичным

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  • 5.07.2018, 15:29
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Андрей Санников

Нужен серьезный разговор внутри страны – с Лукашенко или без него.

Об этом в интервью «Радыё Рацыя» заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников.

- На сегодняшний день существует мнение, что Евросоюзу нужно вести «диалог» с Лукашенко, поскольку это все больше будет отдалять его от России. Вы и дальше придерживаетесь позиции, что санкции - это наиболее действенный механизм такого «диалога»?

- Во-первых, санкции никогда не были стратегией и никогда не будут. Санкции - это инструмент, который может повлиять на ситуацию в Беларуси.

Когда c этих преступников, официальных лиц Беларуси, сняли санкции в феврале 2016 года – это означало, что преступления будут продолжаться. В Беларуси мы сейчас это и наблюдаем.

Никакой «диалог» между режимом и Брюсселем никаких результатов не даст. Результатом будет только усиление репрессий. А нужен этот «диалог» только Лукашенко, чтобы получить деньги от Евросоюза.

Все может произойти, если пойдет настоящий диалог внутри страны – с Лукашенко или без него. Ведь ситуация опасна не только для нас, оппозиции, гражданского общества, но и для активных сторонников власти и режима.

Угроза есть со стороны России, и не только. Лукашенко уже не контролирует ситуацию: уже появились различные группировки, которые пытаются самостоятельно что-то делать.

Публичное появление диктатора оставляет впечатление неадекватного руководителя. И это тоже опасно. Хаос никому не нужен. Чтобы этого избежать, должен произойти серьезный разговор внутри Беларуси о том, как защитить нашу независимость, как развиваться стране, как избавиться от властей-дармоедов, которые раз за разом сильнее давят на людей.

Вот это должно происходить. Никакого «диалога». «Диалогом» занимаются мошенники с одной и другой стороны.

- Какие бы стороны могли принять участие в этом диалоге внутри страны? Видите вообще такие силы, которые бы могли конструктивно подойти сегодня к такому диалогу?

- Поскольку общество зажато этим режимом, должен быть шаг со стороны режима. Общество готово. И оппозиция будет готова. Не искусственная, фейковая оппозиция, а настоящая. Главное, чтобы была политическая воля. По крайней мере, со стороны Белорусского Национального Конгресса (я за него могу отвечать, а за других - нет) она есть.

Должны быть какие-то подвижки, осознание опасности ситуации и того, что мы должны предотвратить и хаос, и войну, и оккупацию. И все это можно сделать только внутри страны. И только нам самим.

- Если вы говорите об угрозе со стороны России, насколько серьезной она может быть? Возможна ли военная агрессия?

- Знаете, Лукашенко сделал все, чтобы подготовить страну к оккупации. Поэтому полагаться на этот режим не стоит. Надеяться можно только на самих себя, на граждан Беларуси и национальные силы.

Агрессия со стороны России возможна. И здесь более вероятен крымский сценарий. Давайте не забывать, что есть «союзное государство», которое никому не нужно. Но в критический момент оно может стать нужным для России.

Я считаю, что может произойти военная оккупация. Недаром о военных базах речь идет постоянно. И то, что Беларусь участвует во всех российских военных маневрах, также является сигналом.

И не столько сигналом со стороны Москвы, а, скорее, со стороны режима Лукашенко. Поэтому ситуация на самом деле опасна, и угроза со стороны России велика.

Но если действительно начнут происходить какие-то подвижки, о которых я говорил, то даже агрессивному Кремлю нечего будет противопоставить Беларуси, ее независимости и решению оставаться независимой, движению страны к положительным переменам.

- Как вы прокомментируете последнюю волну задержаний и последние законодательные документы, тот же самый закон о СМИ, который, как оценивают эксперты, может окончательно задушить независимые медиа?

- Я считаю, что, действительно, не было сильной реакции международного сообщества. Я прежде всего имею в виду правительства стран, так как парламентарии хоть как-то реагировали. Поэтому сейчас мы видим опасность для независимых медиа.

Отсутствие реакции на блокировку «Хартии'97» спровоцировало и позволило принять эти поправки, которые уничтожают независимые медиа и даже позволяют возбуждать уголовные дела против интернет-пользователей.

Второе – это независимые профсоюзы, которые сейчас находятся в опасном положении. Более тысячи опрошенных по этому делу – это давление с целью, чтобы не было никаких независимых профсоюзов, даже этого слова.

Третье – это декрет о «тунеядцах», направленный на тотальный контроль и на создание сталинских «троек». Он позволяет все: шантажировать людей, вербовать людей и так далее. Позволяет даже торговать личной информацией с российской ФСБ. И это будет делаться. Эта ситуация очень опасна.

Если бы действительно Лукашенко был напуган возможной агрессией Кремля, он наоборот пошел бы навстречу оппозиции в стране. Я считаю, что все это он делает, чтобы ничего не мешало ему сдать страну Кремлю, чтобы здесь вообще все было уничтожено.

У него сейчас в отношении Кремля нет никаких переговорных позиций, он может относительно спокойно торговать Беларусью, вплоть до полной сдачи суверенитета нашей страны.

- Вы все-таки остаетесь оптимистом в этой ситуации?

- Конечно, потому, что мир меняется. Все это средневековье, которое есть в России и у нас, не может продолжаться. Мир меняется, люди живут, несмотря на попытки путиных и лукашенок. Люди живут в другом мире.

Я не могу сказать точно, как будут происходить изменения. Я хотел бы предотвратить взрывы, хотел бы, чтобы не было этих потрясений в Беларуси, чтобы все происходило без насилия. Я не могу этого спрогнозировать, но в том, что это будет происходить, я уверен.

Мы видим, что Запад какие-никакие, но вводит санкции против России. Россия страдает от этих санкций, косвенно и Беларусь. А может, и не косвенно. Может, и напрямую страдает от этих санкций. Контрабанда, которая идет через Беларусь - это тоже не бесконечно, а на этом сейчас живет экономика режима Лукашенко.

Я оптимист, и то, что мы выстояли в трудные времена, пережили советское время, говорит, что переживем и эту ерунду. Глупость затянулась, но я думаю, что конец будет логичным, история другого конца не знает.


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