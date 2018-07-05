Организации в Беларуси будут сообщать в налоговую сведения о доходах сотрудников 7 5.07.2018, 15:40

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База будет использоваться и для выявления «тунеядцев».

С 1 января 2019 года организации и индивидуальные предприниматели в Беларуси будут обязаны ежеквартально предоставлять сведения о доходах своих сотрудников в налоговые органы страны.

Об этом 28 июня рассказала заместитель министра по налогам и сборам РБ Элла Селицкая в ходе онлайн-конференции.

Она объяснила это нововведение необходимостью создать информационную базу граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных субсидий. А это, в свою очередь, требуется для реализации выявительного принципа выделения таких субсидий, пишет select.by.

Правда, она отметила так же и то, что данная база данных будет использоваться для контроля за полнотой и своевременностью уплаты налогов в бюджет. Нет сомнений, что база будет использоваться и для выявления «тунеядцев», хотя Элла Селицкая об этом не сказала.

Ожидаются и другие изменения налогового законодательства. В частности, если сейчас плательщик в срок не уплатит налоги, то налоговая инспекция на следующий день приостанавливает операции по его счетам. Планируется изменить такой порядок.

Если в течение шести месяцев, предшествовавших нарушению, плательщик своевременно исполнял свои налоговые обязательства, его счета будут заблокированы только через 10 дней после неуплаты. Если просрочки платежей имелись, но задолженность погашалась до конца отчетного месяца, то блокировка будет осуществляться через 5 дней. Но для постоянных нарушителей сохранится прежний порядок блокирования счетов.

Кроме того, предполагается ограничить величину пени, начисленной по результатам налоговой проверки, суммой доначисленных налогов. А излишне уплаченные налоги будут возвращаться в том случае, если с момента их уплаты не истекло пяти лет (а не трех, как в настоящее время).

Срок предоставления налоговых деклараций физическими лицами предполагается перенести с 1 марта на 31 марта, а срок уплаты подоходного налога – с 15 мая на 1 июня. Это делается в связи с необходимостью представления физическим лицом, получающими доходы за рубежом, документов, подтверждающих уплату налога за границей.

Физические лица в 2019 году получат право представлять налоговые декларации на бумажном носителе в любой налоговый орган РБ.

А физические лица, получающие доходы от сдачи другим физическим лицам в аренду жилых и нежилых помещений и машино-мест, будут освобождены от предоставления декларации в случае превышения установленного законодательством размера годового дохода. То есть, им не надо будет доплачивать налог.