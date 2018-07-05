«Белорус в Америке поднимается выше, чем в Беларуси» 2 5.07.2018, 16:05

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Как пенсионер из Новоельни нашел подработку в США.

Белорусский пенсионер, который получил грин-карту и 6 месяцев в году живет и работает в США, поделился с «Радыё Свабода» своим опытом разрушения стереотипов об этой стране.

Владимир Рудев постоянно живет в городке Новоельня Дятловского района. Бывший инженер-теплотехник, но работает и на пенсии - ездит вахтовым методом за границу.

Ездит он не в Россию или Польшу, как многие соотечественники, а за океан. Владимир работает техническим работником в отеле города Чарльстон, что в Южной Каролине.

Поездки и работа в США начались с выигрыша в лотерее Green Card, в которой Владимир даже не собирался участвовать. Анкету заполнил племянник. И закон лотереи (новичкам везет) сработал. Сейчас Владимир полгода проводит в США, а с апреля по октябрь отдыхает на родине. Из-за океана привозит, кроме хорошей зарплаты, новые впечатления, с каждым годом развевая старые советские стереотипы.

О некоторых из них Владимир рассказал журналистам.

Про «тупых» американцев

Американец с высшим образованием, имеющий работу, знает, где находится Африка, а где Австралия. И не надо думать, что они все «такие тупые». Американец знает, что есть две Кореи, но он имеет право не знать, кто там президент. Ему это абсолютно не нужно. Он делает свою работу, он платит налоги, он живет для себя. А этим пусть занимается Конгресс и Госдепартамент. В древнем Риме была такая поговорка: «Кто везде, тот нигде». Мы все знаем. Мы знаем астрономию, политику, экономику. Но почему-то тянемся в хвосте. Они «тупые и ограниченные», но почему-то у них экономика на первом месте.

Про «неискренние» американские улыбки

Больше всего поразила американская благосклонность. Они намного добрее нас. Это проявляется в том, что на работе они тебя поддерживают. Какой бы ты косяк не допустил, он никогда на тебя не повысят голос. Или краску ты розлив, или что-то испортил. Американцы очень сдержанные. Они тебя уважают как личность. Любого. Даже работники аэропорту тебя за руку приведут туда, куда тебе нужно. В отличие от наших сотрудников в аэропорту Минск. Во-вторых, они сочувствуют тебе. Что вот, ты приехал работать за океан, ты оставил семью, тебе трудно. Встречаются такие американцы, которые готовы тебе дать долларов пятьдесят. Причем говорят: «Мне не отдавай. Станешь богаче - отдай тому, кто приедет после тебя». Я встречал таких на работе своей.

О «закрытости» американского общества

Белорусы в США работают программистами, дальнобойщиками. Я не видел ни одного белоруса, чтобы он сидел с протянутой рукой. Белорусы там поднимаются очень высоко. Белорус в Америке поднимается выше, чем в Беларуси. Там ценят твою работу. Американцы за тебя радуются. Они очень общительным. Более компанейские, чем европейцы и белорусы. Но, если ты не знаешь их языка, как ты заведешь дружбу? А если ты знаешь язык, 90 процентов твоих проблем исчезает. С языком у тебя и друзья будут. И пригласят тебя на уик-энд, и на океан, и на рыбалку. А без языка кому ты нужен? Представьте, что к нам приезжает человек с какой-нибудь Африки, не зная нашего языка. Кто у него друг будет?

Про Америку как «мирового жандарма»

Я считаю, что должен в этом мире быть полицейский. Пастух, жандарм. Я считаю, что это не должен быть не коммунистический Китай, и не Россия. Американцы помешаны на законах. Для них законы выше Библии. Закон должны соблюдать все. От бродяги и до президента. Я не удивлялся, когда у личного водителя Обамы, когда тот заехал на пешеходный переход, забрали права. Кстати, там за пьянку лучше не попадаться. Прикажешь не только внукам, но и праправнукам, чтобы не пили. Мало того, что заберут права. Но ты еще будешь ходить три месяца на курсы, где тебе медики будут читать лекции о вреде алкоголя. И ты за эти курсы заплатишь 800 долларов. И попробуй их пропусти! Заберут права пожизненно. Я видел бывших советских парней, которые попались. «Лучше бы я в то время кислоту пил, а не водку», - говорили.

Про фермера, который заменяет целый колхоз

У меня есть знакомый фермер в Южной Каролине. Так вот у этого фермера посевные площади составляют 3,5 тысячи гектаров. Обрабатывает одна фермерская семья. Он нанимает на уборочную и на посевную три-четыре человека. Сколько у нас в колхозах экономистов обслуживают три с половиной тысячи гектаров?... Там обслуживает одна семья. Он, американец, жена-россиянка, сын и дочь. Они и бухгалтеры, и экономисты. Как можно меньше «руководящих» (от слова «рукой водить»).