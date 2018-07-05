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В Сирии начала воевать новая российская ЧВК

  • 5.07.2018, 15:55
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У «Вагнера» появился серьезный конкурент.

Как выяснил «Дождь», новая частная военная компания «Патриот», предположительно связанная с министерством обороны, как минимум с весны 2018 года участвует в боевых действиях в Сирии.

О существовании «Патриота» корреспонденту Дождя рассказали во время подготовки репортажа «Военкомат Россия» собеседник на рынке охранных услуг, офицер Минобороны и представители ветеранских организаций. Также военная компания упоминается наряду с ЧВК «Вагнера» в обращении к властям (есть в распоряжении Дождя), которое подписали генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, глава международной общественной организации «Честь и Родина» Владимир Петров и председатель комитета «Общероссийского офицерского собрания» Евгений Шабаев. Все трое подтвердили Дождю, что знают о существовании ЧВК «Патриот».

В заявлении содержится требование определить правовой статус россиян, которые прошли боевые действия в составе ЧВК, его планируется в ближайшее время направить в Генпрокуратуру, Верховный суд и президенту, рассказал Шабаев. Авторы предупреждают о грядущем кризисе в ветеранском движении: в «Общероссийское офицерское собрание» уже три года поступают жалобы от раненых в боях в Сирии, которые не получают «социальную, реабилитационную и экономическую поддержку» от государства из-за отсутствия правового статуса у сотрудников ЧВК.

Собеседники в ветеранских структурах связывают новую ЧВК с министерством обороны. «Патриот» формируется в том числе из кадровых российских военнослужащих, рассказывает Шабаев: «Туда в основном берут профессиональных граждан, которые, по нашей информации, до сих пор проходят службу в Минобороны». Это и действующие специалисты Главного разведуправления Генштаба, и военные юристы, и бойцы Сил специальных операций, уточняет генерал-полковник Ивашов.

Офицер Минобороны, сравнивая новую ЧВК с «группой Вагнера», отметил, что в «Патриоте» больше платят и лучше ставят боевые задачи. По данным Шабаева, «в зависимости от специализации зарплаты могут достигать от 400 тысяч до миллиона рублей. Работа занимает месяц-два, более длительных контрактов здесь не возникает». Командиры «Патриота», предполагает Шабаев, могут получать процент от сделок между ЧВК и заказчиками ее услуг.

Собеседник в ветеранских структурах рассказал, что «Вагнер» и «Патриот» конкурировали за получение контракта, связанного с охраной золотодобытчиков в Центральноафриканской республике. По словам источника, в итоге контракт достался «Вагнеру» (о присутствии бойцов ЧВК в республике уже сообщали СМИ). Также обе военные компании воюют и работают в Сирии. «Если «Вагнер» чаще берет на себя боевые задачи, то «Патриот» больше занимается охраной первых лиц», — добавляет собеседник «Дождя».

Как сказано в обращении «Общероссийского офицерского собрания», «Патриот» — не единственная новая ЧВК. «Есть другие компании, которые выходят на рынок, — точные их названия мы не знаем, но знаем, что они входят в Ливию, Йемен, Судан, Бруней. Сейчас идет целый комплекс консультаций по африканским странам», — говорит Шабаев.

Одна из ЧВК, пока не имеющая названия, охраняет строительство российской базы в Бурунди, рассказал собеседник Дождя в Минобороны. Двести специалистов — охрана, геологи, инженеры, строители — координируют свои действия с МИД, Военно-космическими силами (ВКС) и ФСБ. О существовании российского охранного проекта в Бурунди также упоминал в беседе с Дождем глава украинской ЧВК Omega Consulting Group Андрей Кебкало.

«Нет ничего удивительного, что военные хотели бы выделиться, создать какие-то компании и начать зарабатывать на том, к чему они привыкли, — говорит эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. — Но размножение таких групп создает правовой хаос. Как это будет оформлено? У нас сейчас ЧВК нет. Компании оформляются как ЧОПы, занимающиеся военным консалтингом, и что-то делать они могут только за рубежом».

Министерство обороны не ответило на запрос «Дождя».


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