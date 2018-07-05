Видеофакт: В британском замке поселилась говорящая сорока 1 5.07.2018, 16:12

Она исключительно вежлива с посетителями.

Англичане Лиза и Марк Бруксы встретили говорящую сороку в средневековом британском замке. Птица не на шутку напугала пару и других посетителей достопримечательности неожиданной разговорчивостью. Когда первый страх прошёл, оказалось, что сорока хорошо воспитана и лишь интересуется, всё ли у туристов хорошо, пишет medialeaks.ru.

Говорящую сороку британцы Лиза и Марк Бруксы заметили во время путешествия по графству Йоркшир. Пара приехала на один день в британский замок Кнейрсборо, чтобы поснимать диких животных в их естественной среде обитания, пишет Metro.

Мне нравится делать видео о дикой природе, и в то утро я пришла к замку снимать белок и птиц, — сказала Лиза.

Именно в этот момент женщина обратила внимание на сороку, которая впоследствии удивила её, Марка и других посетителей замка.

Я подошла к этой сороке и услышала слабое «Y’alright love?» («Вы в порядке, дорогая?»). Сначала я подумала, что это Марк болтает поблизости, но вскоре я поняла, что это была птица.

Так сорока обеспечила себе абсолютное внимание Лизы и её видеокамеры, а фразы вроде «трещать как сорока» приобрели новое значение. Получившийся видеоролик британка опубликовала на своей странице в фейсбуке, где за несколько дней он собрал почти два миллиона просмотров.

Сама Лиза продолжает удивляться увиденному. По словам британки, прежде ей не доводилось встречать даже говорящих попугаев (хотя они всё ещё попадают в топы соцсетей, ведь могут исполнить даже песенку из «Спанч Боба»).

На подчёркнуто английской вежливости достоинства сороки не закончились. Собравшиеся вокруг птицы люди во главе с Лизой отметили, что кроме отличного произношения у неё йоркширский акцент.