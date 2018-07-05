Евгений Афнагель: 3 июля мы наблюдали приступ паники у диктатора 3 5.07.2018, 16:17

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Евгений Афнагель

Фото: «Белсат»

Масштабные протесты могут начаться с относительно небольшой акции.

Об этом Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Евгений Афнагель, комментируя массовые аресты в Минске 3 июля:

- Власти очень боятся любых протестов. Они видят, как относительно небольшие акции в авторитарных странах перерастали в масштабные кампании гражданского неповиновения и заканчивались сменой власти. Также они помнят события прошлого года, когда Марш рассерженных белорусов дал толчок самым сильным протестам в новейшей истории Беларуси.

Это накладывается на реальную информацию о настроениях людей, которая, наверное, все таки есть если не у Лукашенко, то хотя бы у спецслужб. Оценка ситуации приводит к периодическим приступов паники у диктатора, которые и становятся причинами репрессий. Такой приступ паники мы и наблюдали 3 июля.

При этом власти видят отсутствие надлежащей реакции на то, что происходит в Беларуси со стороны демократических стран и демонстративно пользуются этим.

Людей накануне акций похищают на улицах, бросают в тюрьмы, отказываются сообщать родственникам об их местонахождении.

Четыре дня в тюрьме отказывались принять передачу для Ольги Николайчик. Сутки родственники и друзья Максима Винярского не могли узнать, где он находится и когда будет суд. Только сегодня стало известно о приговоре Наталье Горячко, задержанной еще 1 июля.

Несколько дней мы ничего не знали о похищенном 30 июня защитнике Куропат Денисе Урбановиче. Еще пару лет назад такие действия властей казались немыслимыми. Сейчас это происходит - с молчаливого согласия правозащитных организаций и демократических стран, которые в очередной раз пытаются играть в «диалог» с диктатором.