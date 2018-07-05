Трамп - военным: Благодаря вам Америка остается могучей и свободной 5.07.2018, 16:38

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Белый дом устроил пикник для семей военнослужащих по случаю Дня независимости.

Президент Дональд Трамп дал высокую оценку американским военным за то, что Америка остается «безопасной, сильной, гордой, могучей и свободной», сообщает «Голос Америки».

На мероприятии в Белом доме Трамп поблагодарил военнослужащих за готовность пожертвовать своими жизнями, защищая страну.

«Двести сорок два года назад, 4 июля 1776 года, основатели Америки приняли Декларацию независимости и изменили ход человеческой истории», – сказал Трамп, обращаясь с балкона Белого дома к сотням семей военных, приехавших на пикник, устроенный на южной лужайке резиденции президента США.

«Но наша свобода существует только потому, что есть смелые американцы, готовые отдать свою жизнь, защищая ее и нашу великую страну, – добавил Трамп, рядом с которым находилась его жена Мелания. – Свобода Америки была завоевана кровью, потом и жертвами американских патриотов».

Трамп и первая леди позднее вернулись на балкон к окончанию концерта на южной лужайке, который транслировался по национальному телевидению, и остались посмотреть ежегодное шоу фейерверков на Национальной аллее.

Трамп несколько раз вскидывал вверх кулаки в знак одобрения в конце шоу, после чего скрылся в Белом доме.

Приветствуя гостей на лужайке во время пикника, Трамп назвал военнослужащих и их родных «поистине невероятными людьми».

«Благодарю вас за то, что Америка остается безопасной, сильной, гордой, могучей и свободной», – сказал он.

Офис первой леди сообщил, что Белый дом пригласил на пикник около полутора тысяч семей военных. Еще 5500 человек были приглашены, чтобы посмотреть фейерверки. На пикнике также присутствовали несколько министров.