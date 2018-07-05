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Синоптики: До конца недели будет тепло

  • 5.07.2018, 16:46

Но без дождей не обойдется.

Первые дни июля выдались холодными и дождливыми, но во второй половине недели погода улучшилась и до конца недели в Беларуси ожидается умеренно теплая погода, однако без дождей не обойдется, сообщили tut.by в Белгидромете Минприроды.

В пятницу, 6 июля, погоду на территории Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с юга Балтийского моря. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью составит +9...15 °С, максимальная температура воздуха во второй половине дня по республике достигнет +21...27 °С.

В субботу и воскресенье в страну продолжат поступать неустойчивые воздушные массы с акватории Балтийского моря.

В субботу, 7 июля, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Днем местами прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +10...15 °С, максимальная температура днем +18...25 °С, по юго-западу воздух прогреется до +27 °С.

В воскресенье, 8 июля, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха минимальная ночью +10...15 °С, максимальная температура днем в основном +18...24 °С, по юго-востоку страны до + 26 °С.

В начале следующей недели сохранится неустойчивая погода, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.


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