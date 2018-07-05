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Эффект Саутгейта: продажи жилетов «как у тренера сборной Англии» взлетели на 35%

  • 5.07.2018, 17:59
Гарет Саутгейт

Производитель даже снизил цену.

Главный тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт повысил продажи Marks & Spencer - его руководство командой в элегантном костюме-тройке активно обсуждается в СМИ и социальных сетях, пишет marketing.by.

Саутгейт носит костюм от Marks & Spencer, сделанный из мериносовой (разновидность овечьей) шерсти, сплетенной на ферме Alfred Braun в Йоркшире. Эта же ферма поставляла ткань для костюмов футбольной сборной Англии на ЧМ-2014 и олимпийской сборной на ОИ-2012.

«Alfred Braun в течение 100 лет производит ткань из мерисиновой шерсти. Ткани от Альфреда Брауна используют ведущие британские и международные бренды мужской одежды, которые демонстрируют английскую элегантность и стиль», – сообщает сайт компании.

Чаще всего светло-серый костюм Саутгейт дополняет светло-голубой рубашкой M&S (60 фунтов), красным или зеленым полосатым галстуком (25 фунтов), серебряным браслетом от Monica Vinader Linear (115 евро) и аккуратной бородой.

Но главный элемент образа – жилетка. В Англии она уже получила культовый статус. С первого матча на ЧМ твиттер стал разрываться от комментариев под хэштегом #waistcoat, а британские таблоиды стали выпускать материалов о стиле главного тренера не меньше, чем о тактике сборной.

За период ЧМ продажи жилета взлетели на 35% – в Marks & Spencer называют это эффектом Саутгейта. Компания одевает сборную с 2007 года, но раньше такого спроса на продукцию не было. До чемпионата мира жилет можно было купить за 64 фунта, но в разгар турнира M&S учла высокий спрос и снизила цену до £19,5.


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