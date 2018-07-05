«Падение рейтинга их реально напрягает» 5.07.2018, 18:06

Кремль активизирует работу по пиар-сопровождению увеличения пенсионного возраста.

Администрация президента РФ создала неформальный штаб для пиар-сопровождения пенсионной реформы. Об этом 5 июля газета "Ведомости" сообщила со ссылкой на нескольких источников, близких к Кремлю.

Штаб якобы работает в течение примерно двух недель. К его деятельности привлекли политтехнологов и экспертов, а негативный информационный фон, связанный с планами повысить пенсионный возраст, "планируют отыграть в самое ближайшее время". Также свои обсуждения идут в правительстве и "Единой России", говорится в публикации.

Один из неназванных экспертов рассказал изданию, что передал администрации свои предложения по поводу пенсионной реформы около месяца назад, но признаков начала нового этапа работы пока не видит.

По его словам, "там есть понимание, что все плохо и нужно что-то делать, наблюдается суета и активная беготня – падение рейтинга их реально напрягает".

14 июня 2018 года правительство РФ одобрило окончательный вариант законопроекта о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Возраст выхода на пенсию для мужчин поднимут до 65 лет (к 2028 году), для женщин – до 63 лет (к 2034 году).

Согласно соцопросу исследовательского холдинга "Ромир", 92% россиян не одобряют предложенную реформу. Из-за этого рекордное число граждан РФ призналось, что готово к уличным протестам, а рейтинг президента РФ Владимира Путина упал до пятилетнего минимума, сообщил фонд "Общественное мнение".

1 июля примерно в 40 городах России прошли митинги против повышения пенсионного возраста, на которые пришли тысячи людей.