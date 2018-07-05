Почему задержали главврача Минской областной больницы 6 5.07.2018, 18:22

3,050

Андрей Королько

Фото: minsk-okb.by

20 июня главврача Андрея Королько сотрудники в штатском вывели из рабочего кабинета, посадили в автомобиль и увезли.

С тех пор в больнице врач больше не появился, а силовые ведомства его задержание не комментируют.

— Андрей Степанович — врач от Бога, никогда никому не отказывал в помощи, и даже перебравшись в Минск, всегда помнил о земляках, не отворачивался от них, — рассказывают жители Старых Дорог.

В небольшом городке задержание главного врача Минской областной больницы — тема № 1 для обсуждения. 38-летний Андрей Королько родом из деревни Буденичи Стародорожского района. Окончив медицинский университет с красным дипломом, приехал работать на родину. Начинал с должности хирурга-травматолога, затем возглавил Копыльскую районную больницу, а с 2013 года — Минскую областную.

20 июня Андрея Королько задержали прямо на рабочем месте.

— Это неправда, что его выводили в наручниках. Пришли люди в штатском, провели обыск в кабинете, а затем Андрея вывели, посадили в машину — и всё, — рассказывает tut.by Владимир, друг Андрея Королько. — Мы каждый день общались по вайберу, как раз 20 июня я был на плановом обследовании, написал ему: в больнице видны поразительные изменения, чувствуется рука хозяина. Андрей не ответил. Затем пришла заведующая отделением, сообщила, что он задержан. Андрей жил больницей. При нем она действительно преобразилась благодаря его деловым качествам. Где еще есть три аппарата МРТ? В свете последних событий (массовые задержания в системе здравоохранения. — Прим.), видимо, дело касается закупок.

Как отмечает Владимир, задержание главного врача для всех в его окружении стало неожиданностью. В феврале этого года Королько был избран депутатом областного совета, «его не могли не проверять».

— Андрея подозревают в превышении служебных полномочий, по моей информации, о взятке речь не идет. Для него деньги никогда не были приоритетом. Одно время Андрей работал травматологом в хоккейном «Динамо», зарплата была очень высокая, но он решил вернуться в медицину. Этот человек сам себя сделал, мать — обычная труженица села, отец умер, всего в жизни Андрей добился сам, — говорит Владимир.

Правоохранительные органы даже спустя две недели после задержания Королько уголовное дело не комментируют. По закону, в течение 10 дней человеку должно быть предъявлено обвинение либо его обязаны отпустить. На каком основании главный врач взят под стражу, неизвестно.

— Следственный комитет в настоящее время не располагает данными о задержании, — комментирует Сергей Кабакович, начальник отдела информации и связи с общественностью СК.

С 4 июля обязанности главного врача Минской областной клинической больницы исполняет Валерий Уснич, который до этого был заместителем главного врача по медицинской части.

— У меня никакой информации нет, — ответил Валерий Уснич на просьбу прокомментировать уголовное дело Королько.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержано 33 человека. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, за решение вопросов по государственной регистрации лекарств; директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак — за организацию заключения и исполнение договоров, обеспечение своевременной оплаты и реализации закупок.

— К слову, при обыске в его гараже в тайнике обнаружено более $ 620 тыс. в эквиваленте, — проинформировал Валерий Вакульчик.

Кроме того, задержаны ряд должностных лиц «Белмедтехники», которые участвовали в организации работы комиссии Минздрава по закупке оборудования и обеспечению своевременной оплаты поставок. В некоторых случаях сумма взяток доходила до 350 тысяч долларов. Имя Андрея Королько в официальных сообщениях не фигурировало.

Журналисты поинтересовались у вице-премьера Василия Жарко, который много лет был министром здравоохранения, как он мог не знать о масштабной коррупционной схеме.

— Если б знал, то меры были бы приняты уже тогда (когда Василий Жарко был министром. — Прим.), — заявил вице-премьер. — Мы действительно контролировали ситуацию тогда, закупки это непростой вопрос. День свой рабочий начинали с закупок и завершали закупками. Если где-то мы что-то чувствовали, то сразу принимали меры к виновным — вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Но что такое дело вырастет, я просто не ожидал.