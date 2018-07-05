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Как белоруска зарабатывает в Великобритании на ресницах

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  • 5.07.2018, 18:40
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Анна Путьято

Бизнес Анны Путьято стремительно развивается.

Анна Путьято переехала из Беларуси в Великобританию и открыла здесь бизнес по наращиванию ресниц под названием London Lash Pro.

Об этом рассказало издание Manchester Evening News, передает belmir.by.

Путьято, которой сейчас 33, прибыла в Болтон из Минска 9 лет назад. Она не говорила по-английски, и выучила язык, записавшись на курсы по наращиванию ресниц при местном колледже.

Поработав в маленьком салоне в Болтоне в качестве мастера, она сделала большой шаг вперед – переехала в Лондон и открыла в столице свое собственное бьюти-заведение.

Поняв, что на рынке есть недостаток в обучении мастеров по наращиванию ресниц в новом стиле Russian Volume, Анна начала свой путь к тому, чтобы стать экспертом в этой сфере.

В итоге бренд London Lash начал быстро развиваться. И сегодня, спустя всего 4 года, тренеры и дистрибьюторы компании работают в 10 странах, а ее оборот достиг 2 миллиона фунтов.

В ближайшие месяцы Путьято, которая живет сейчас в городе Уилмслоу, и ее команда, в которой более 20 человек, планируют расширяться дальше – в Европе, Азии и США.

Компания оперирует складом, который отправляет минимум 100 посылок каждый день, двумя салонами, двумя офисами и школой наращивания ресниц.

«Переехать из Болтона в Лондон было риском, но я знала, что если не сделаю это, то не смогу узнать, достигну успеха или нет», – говорит Анна.

Белоруска часто выступает на профильных конференциях. Кроме того, она основала конкурс профмастерства под названием «Битва ресниц», который проходит ежегодно в Лондоне.

Об авторитете Путьято свидетельствует, например, и то, что недавно Daily Mail взяла у нее комментарий по поводу привычки одной из участниц известного реалити-шоу сушить ресницы феном.


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