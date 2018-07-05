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Дерипаску еще не жрут, но котел уже закипает

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  • Юлия Латынина, «Новая газета»
  • 5.07.2018, 18:50
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Олег Дерипаска

Почему российский олигарх отказался от госкредита и чем ему это грозит.

Олег Дерипаска, попавший под американские санкции, отказался от государственного кредита, предложенного ему через Промсвязьбанк, посчитав условия «грабительскими». В самой по себе этой новости нет ничего примечательного. Дерипаску, видимо, еще не приперло. Оказавшись под санкциями, он, естественно, решил капитализировать это дело и попросил госпомощи — в основном в виде скидок на электроэнергию, за которые пришлось бы расплачиваться другим участникам рынка. Когда вместо скидок предложили кредит, да еще под «злые проценты», Дерипаска вполне ожидаемо отказался.

Интересно в этой истории разве что название банка, через который государство вознамерилось так кабально помочь Дерипаске. Промсвязьбанк еще недавно не входил в число системообразующих гос- и квазигосбанков, вроде ВТБ или Газпромбанка. Зато он входил в так называемое «московское кредитное кольцо» — «Открытие», Бинбанк, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк братьев Ананьевых.

«Кольцо» существовало вот почему: ЦБ, как известно, запрещает банку чрезмерно кредитовать проекты, принадлежащие его же акционерам. Существуют строгие нормы, которые ограничивают подобные кредиты. Банки, входящие в «кольцо», обходили этот запрет очень просто: они кредитовали друг друга. Получившиеся кредиты уходили в основном на покупку недвижимости (отсюда девелоперские успехи Бориса Минца) или на покупку пенсионных фондов, которые тут же размещали деньги в банке.

В результате такой деятельности и образовалась дыра в триллион рублей.

Три банка из четырех — «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк — забрало себе государство, а Московский кредитный банк удержался на плаву, попав под покровительство всемогущего главы «Роснефти» Игоря Сечина. Поговаривают, что в результате именно его структуры будут главными бенефициарами в распродаже активов обанкротившихся банков. Они смогут приобрести ту же девелоперскую и пенсионную империю Бориса Минца, и совсем не задорого.

Что же касается Промсвязьбанка, то его решили использовать для кредитования оборонных предприятий, которые все равно попадут под санкции. Поэтому через него же предложили кредит и попавшим под санкции олигархам: Дерипаске и Вексельбергу. Дерипаска отказался, а Вексельберг, которому надо было срочно погашать на Западе 2 млрд долларов, кредит взял, причем ему пришлось давать под него личные гарантии.

Самое показательное — это нежелание Кремля (ибо государства у нас нет, а есть Кремль) считать Дерипаску и Вексельберга «своими». После аннексии Крыма, как говорят, Кремль призвал близких к себе бизнесменов и пообещал: «все возмещу» — в смысле, что все потерянное в результате санкций на Западе будет с лихвой возмещено за счет казенных заказов в России. И действительно, возместил — один только заказ на строительство Крымского моста чего стоит. Ротенбергам даже отдали в плен российских дальнобойщиков, впервые в истории современного государства за последние двести лет презентовав де-факто налоги на откуп.

Дерипаске и Вексельбергу подобный бонус, судя по всему, не грозит. Ровно наоборот: американские санкции сделали их удобными кандидатами на раздербанивание.

Не секрет, что санкции вводились в достаточно произвольном порядке.

Как заметил мне один высокопоставленный американский собеседник: «Мы заводим 100 человек в комнату, расстреливаем троих, а остальных спрашиваем: ну что, не хотите ли поговорить?»

Они были рассчитаны в немалой степени на растерянность и панику в рядах российской элиты, и составляющей частью этой растерянности был именно расчет на то, что при нынешнем дефиците бюджетного корма олигархи, близкие к Путину, не преминут сожрать олигархов, более далеких, да к тому же подраненных санкциями.

Дерипаску еще не жрут, но котел уже закипает.

Дело в том, что у Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга — при всей их близости к власти и умении пользоваться административными рычагами — есть одно коренное свойство, отличающее их от олигархов «ближнего круга». Их бизнес состоит не из господрядов, в отличие от бизнеса Ротенбергов, их бизнес-империи покоятся на солидном промышленном основании. В любой нормальной экономике это бы способствовало устойчивости подобного бизнеса. Но в той черной дыре, в которую сваливается Россия, это способствует только одному: что у Дерипаски и Вексельберга есть что отнять.

А в современной России, похоже, действует свой вариант закона Паркинсона: если у тебя есть что отнять, рано или поздно у тебя это отнимут.

Юлия Латынина, «Новая газета»


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