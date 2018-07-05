Маноло Каденас: Игра СКА в 80-e была для испанских тренеров образцом, а Спартак Миронович - примером 5.07.2018, 19:10

Маноло Каденас

Наставник БГК рассказал, что вдохновлялся игрой минского СКА в восьмидесятые годы.

63-летний именитый испанский специалист Маноло Каденас, сменивший Сергея Бебешко на посту главного тренера БГК им. Мешкова, в интервью "Прессболу" рассказал, что вдохновлялся игрой минского СКА в восьмидесятые годы прошлого века.

- В 2012-м руководимый вами "Гранольерс" в рамках Кубка ЕГФ встречался с минским "Динамо", которое тогда тренировал Бебешко. Помните те игры?

- Да, в Беларуси мы уступили. Я всегда с большим уважением относился к вашему гандболу. Прекрасно помню победы минского СКА в еврокубках в восьмидесятые. Игра той команды была для испанских тренеров моего поколения образцом, а Спартак Миронович — примером для подражания. Во время того приезда в Минск я даже с ним сфотографировался. Считаю Мироновича одним из тех, кто в свое время изменил гандбол. Его СКА действовал очень быстро, грамотно оборонялся, стремительно переходил из обороны в атаку. А какие тогда были мастера: Тучкин, Якимович, Каршакевич, Шевцов...

- Последний нынче руководит сборной Беларуси. Как собираетесь взаимодействовать?

- В январе сборная Аргентины играла с белорусами на турнире в Испании. Мы знакомы, помню его и как гандболиста. У главного тренера клуба и коуча сборной должно быть сотрудничество. Хочу, чтобы оно оказалось взаимовыгодным. С моей стороны будут уважение к работе коллеги и помощь. Но пока мы не общались.