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США подтвердили встречу Путина и Трампа один на один

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  • 5.07.2018, 19:15

После общения тет-а-тет планируются переговоры в расширенном формате.

Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки 16 июля начнется с переговоров лидеров в формате один на один, затем круг участников расширится, к встрече подключатся советники лидеров, рассказал посол США в Москве Джон Хантсман, передает РБК со ссылкой на Reuters.

Цель встречи с российским президентом для американской стороны — понять, готова ли Россия снизить напряженность в двусторонних отношениях, добавил он.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее допускал, что саммит начнется с личных переговоров двух президентов. Он отмечал, что «Путин комфортно чувствует себя в любых форматах».

О том, что президенты могут обсудить проблемы без участия других членов делегаций, 2 июля сообщал CNN со ссылкой на источник, осведомленный о намерениях Вашингтона.


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