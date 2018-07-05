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Бомба под доходы россиян: что разгонит цены в 2019 году

  • 5.07.2018, 19:40
Фото: Reuters

Эксперты оценили, какие проблемы будут у россиян в 2019 году.

2019 год будет очень сложным для россиян. Минэкономразвития опубликовало пессимистичный прогноз, который предполагает рост ВВП в следующем году на 1,4%, реальных зарплат — ниже 1% и инфляцию выше 4%. Но опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что все будет гораздо хуже: в 2019 году реальные доходы населения уйдут в минус, бизнес будет экономить на развитии, а цены вырастут даже на социально значимые товары.

Принятое накануне в Госдуме в первом чтении повышение НДС с 18% до 20% с 2019 года приведет к весьма неоднозначным последствиям для россиян. «Следующий̆ год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики», — предупредили в Минэкономразвития. Согласно опубликованной накануне на сайте министерства «Картине экономики», в 2019 году инфляция может увеличиться до 4,3%, ВВП вырасти всего на 1,4%, а рост реальных зарплат составить менее 1%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что реальная «картина экономики» в ближайшее время может выглядеть еще пессимистичнее, чем прогнозируют в Минэкономразвития.

Россияне останутся без покупок

2018 год был первым годом, когда реальные доходы россиян (реальные располагаемые денежные доходы — это доходы населения за вычетом обязательных платежей, скорректированные с учетом индекса потребительских цен — «Газета.Ru») начали расти после четырехлетнего падения.

Так, в 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%. За январь — май 2018 года с учетом единовременной выплаты пенсионерам в 5 тыс. рублей в январе 2017 года, реальные доходы выросли на 2%, а без учета ее, — на 3,2%, сообщил недавно Росстат. Доходы в 2018 году наконец выровнялись и начали расти, констатирует Киселев Андрей (MBA), управляющий партнер компании «Генезис».

В 2018 году у россиян было несколько поводов для радости. Так, правительством были проиндексированы до целевого уровня оплата труда работников соцсферы, МРОТ был поднят до прожиточного минимума. Рост реальных доходов привел к тому, что россияне почувствовали себя увереннее и стали делать крупные покупки, реализовывая «отложенный ранее спрос», говорит аналитик «Финам» Алексей Коренев. Именно поэтому и активно росло в этом году потребкредитование: наши сограждане не боялись брать кредиты на покупки, добавляет он.

При этом, учитывая планируемое повышение НДС, часть граждан может совершить покупки товаров длительного пользования в конце этого года, а не следующего, как планировали изначально, полагает Богдан Зварич, вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров (ГИФА).

Россияне заплатят «налог на инфляцию»

Почти ни один крупный экономический форум в последнее время не обходилcя без того, чтобы чиновники не хвастались, что таргет по инфляции в 4% был достигнут. По прогнозу Минэкономразвития, эффект от повышения НДС в 2019 году будет ощущаться уже в 2018 году, однако по итогам этого года рост цен составит 3,1%. Но уже в 2019 году инфляция достигнет 4,3%. При этом, как пишет министерство, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценивается в 1,3 п. п.

Однако эксперты считают, что чиновники недооценивают влияние НДС на стоимость продуктов.

«Решение повысить НДС было принято, поскольку это налог, который очень просто взимать и взыскивать. Но дело в том, что он включен в любую цепочку поставки товара несколько раз, и его повышение будет оказывать мультипликативный эффект на цены.

Так, увеличение НДС на 2 процентных пункта может повлечь за собой рост цен на дополнительные 4-5 процентных пунктов в дополнение к общему уровню инфляции. В результате и НДС, и «инфляционный налог» придется заплатить всем домохозяйствам и всем предприятиям, и это расширит серый рынок и снизит общую мотивацию к предпринимательству в стране», — поясняет генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По словам Алексея Коренева, несмотря на то, что чиновники убеждают, что рост цен не затронет социально значимые товары, такая продукция связана «цепочкой с контрагентами», поэтому они также подорожают.

«Кто-то поставляет сырье для таких товаров, кто-то занимается логистикой – соответственно, они все заплатят повышенный НДС, и это в конечном итоге отразится на стоимости социально значимых товарах», — поясняет эксперт.

При этом, по мнению Коренева, в следующем году официальная инфляция может достичь от 4,3 до 4,6%, однако «ощущаться она будет гораздо выше». Список товаров и услуг, по которым считают официальную инфляцию, вызывает массу вопросов, говорит эксперт. Даже сейчас при том, что инфляция по прогнозам составит в этом году 3,1%, россияне ощущают ее как 8-9%, отмечает Коренев.

Как поясняет аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, официальная инфляция может превысить в 2019 году 4,5%, если появятся «дополнительные» к повышению НДС негативные факторы – например, «увеличится волатильность рубля».

«Минэкономразвития в своем прогнозе исходили из достаточно консервативных оценок влиянии изменений на динамику ВВП. Поскольку проводимые изменения окажут влияние на потребление, а именно оно в России является одним из основных факторов роста экономики, темпы роста ВВП могут оказаться ниже 1%», — считает Богдан Зварич.

По словам директора аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаила Крылова, повышение НДС заставит бизнес сильнее экономить «на развитии фондоотдачи и обновлении основных средств». При свободном движении денег повышение НДС увеличивает риск оттока капитала, добавляет эксперт.

Вероятно, это означает, что зарплату повышать буду значительно реже.

При этом даже если в какой-то момент зарплаты начнут расти, увеличившаяся налоговая нагрузка съест эту прибавку, говорит Шустов.

«На это можно было бы возразить, что собранные от роста НДС деньги должны быть потрачены на социальные проекты, и от них должен вырасти уровень жизни россиян, но поднять уровень жизни будет довольно трудно в отличие от того, как просто разогнать рост цен», — резюмирует Шустов.


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