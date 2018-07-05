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Абитуриентка из Ошмян поставила рекорд по ЦТ — 397 баллов из 400

  • 5.07.2018, 19:47
Анастасия Саванец

К ЦТ Настя Саванец готовилась без репетиторов.

Настя Саванец — выпускница ошмянской гимназии № 1. В прошлом году девушка решила: ЦТ нужно сдать так, чтобы, подав документы в вуз, без паники ждать зачисления. Решила и сделала. Аттестат у нее — 10, результат ЦТ по химии — 100 баллов, по биологии — 100, по белорусскому 97, пишет tut.by.

— Расстроилась из-за белорусского?

— В моем классе ЦТ по мове сдавала только я. Сейчас многие говорят: писала бы русский, возможно, получила бы сотню. Но я абсолютно не жалею. ЦТ по белорусскому — это не только для оценки, но и для себя. Мне важно понимать, что я живу в Беларуси и знаю родной язык.

Фото: личный архив Насти Саванец

То, что в тесте по языку у нее ошибка, Настя поняла, когда вышла из аудитории. Девушка неправильно подобрала антоним к слову. Поэтому, увидев 97 баллов, выдохнула: «Хорошо, что остальное правильно». А вот, получив СМС с «сотней» по биологии, не поверила. Решила — в системе сбой. Руки тряслись, время остановилось, очень хотелось, чтобы скорее наступил вечер и результаты появились на сайте РИКЗ. Следовало перепроверить. Конечно, низких баллов она не ожидала, РТ по всем предметам Настя обычно писала в районе «90+», но и на максимум не рассчитывала.

— Мне казалось, сто баллов — это нереально! Тут должны совпасть и знания, и везение, — не скрывает эмоций девушка. — Да еще и ответы в бланк нужно аккуратно перенести. А когда сидишь и у тебя руки трясутся, сделать это непросто.

— Руки на всех тестах тряслись?

— Думала, будут на всех, но страх присутствовал только, пока ждали заданий. Когда получала тест и видела, что на большинство вопросов отвечу без проблем, успокаивалась. Химию я, например, сделала за час (всего на этот предмет отводится два с половиной часа. — Прим.). Правда, из аудитории все равно вышла последней. Задачи старалась перерешивать двумя способами. Нужно было убедиться, что все совпадает.

«Многие ребята считают: учить они могут, только когда родители заплатили деньги»

Белорусский язык и химию Настя учила без репетитора. Биологией с середины десятого класса раз в неделю дополнительно занималась с педагогом.

Фото: личный архив Насти Саванец

— Биологии я никогда не уделяла должного внимания, поэтому пришлось подтягивать, — признается абитуриентка. С белорусским и химией таких проблем не было: девушка не раз побеждала на олимпиадах по этим предметам. В 10 классе на области по химии вообще заняла первое место.

После 10 класса приоритеты изменились. От олимпиад Настя отказалась и сосредоточилась на тестировании. В августе 2017-го она засела за тесты. По химии и биологии прорешала все сборники ЦТ начиная с 2005-го, а РТ — с 2009-го. Говорит, чем больше проходишь, тем лучше понимаешь логику составителей. Подмечаешь, что именно хотят спросить, на чем могут подловить. К тому же все настолько доходит до автоматизма, что к концу года тест по мове Настя делала за 10 минут, по биологии за 30, по химии — за час.

Сборники обычно открывала в свободное время, иногда в школе на переменах. В июне поняла: пора с этим заканчивать, и просто повторяла теорию.

— Многие ребята считают: учить они могут, только когда родители заплатили деньги, поэтому стараются ходить к репетиторам и пренебрегают факультативами, — рассуждает Настя. — Думаю, зря. Факультативы по химии, биологии и белорусскому я посещала с 10 класса. Раз в неделю по два часа мы бесплатно занимались с учителем: сначала разбирали тему, потом решали тесты.

«Я гуляла, читала, ходила на танцы, баскетбол, и личная жизнь у меня есть»

Настя молодец не только по итогам ЦТ, но и по результатам за 11 лет учебы. С 9 класса в графе «оценка за год» у нее только «десятки». И теперь в кармане золотая медаль.

Фото: личный архив Насти Саванец

— Как это все вообще возможно?

— «Девятки» в четвертях у меня иногда проскакивали, — улыбается девушка. — А вообще, после 9 класса школьная программа повторяется. И если ты ее уже усвоил на «отлично», поддерживать эти знания несложно. К тому же у меня очень хорошая память. Случалось, стих я учила за пять минут. Параграфы по географии, истории могла не читать. Достаточно было послушать, что на предыдущем уроке рассказывает учитель.

— Выходит, весь год за книжками — это не про тебя?

— Не про меня, — продолжает девушка. — Нельзя сказать, что я училась в ущерб моим интересам. Я гуляла, читала, ходила на танцевальный кружок, баскетбол, и личная жизнь у меня есть.

— А спать-то ты успевала?

— Конечно! Сон — это святое. Спать мне нужно минимум девять часов в день, — Настя снова смеется. — Думаю, время можно найти всегда, главное — правильно расставить приоритеты. Ну ты же не будешь восемь часов сидеть и учить химию или биологию. Нужна физическая разгрузка. Тут выручали танцы и спорт. Плюс я старалась минимально заходить в соцсети.

Сейчас запрета на соцсети нет. Настя часто просматривает паблики для абитуриентов. Результатов по ЦТ больше, чем у нее, пока не видела. Этим она особо не хвастается, зато замечает: «У двух моих одноклассниц 100 баллов по русскому».

Куда они будут поступать, девушка не знает, а вот ее дорога в Минск — в медицинский. Отличница хочет быть стоматологом. Почему? Отвечает иронично: «У меня самой с зубами проблемы, знаю, как неприятно их лечить. Хочу научиться делать это не больно». А потом говорит серьезно: «И людям мечтаю помогать».


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