Еще один белорусский туроператор аннулирует туры 3 5.07.2018, 20:13

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Туристам не на чем лететь в Египет «из-за ЧМ по футболу».

Белорусский туроператор Sky Fly Travel сообщил партнерам о невозможности выполнения своих обязательств по забронированным турам в Египет с 6 июля, сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций. Оказалось, туристам пока не на чем улететь.

Директор компании Руслан Исмайлов в комментарии tut.by пояснил, что работать на туристическом рынке они начали с сентября 2017 года. При этом, по его словам, у них был прямой контракт с авиаперевозчиком «Белавиа» на чартерные рейсы.

Собеседник отмечает, что примерно в начале мая их предупредили, что с конца мая заканчивается их полетная программа. Со своей стороны в «Белавиа» отметили, что уточненная чартерная программа в сезоне-2018 была предоставлена 14 марта.

— Мы попали под сокращение чартерных перелетов в связи с чемпионатом мира по футболу. У нас было три рейса в месяц в Египет, не осталось ни одного. Мы дальше вели переговоры и вступили в договорные отношения с компанией Tez Tour. Они продали нам блоки мест в самолетах, и с мая наши туристы полетели на этих местах. Мы вышли из ситуации.

Сейчас, по словам Руслана Исмайлова, этих договоренностей нет. И они оказались в ситуации, когда у компании проплачены отели и трансферы в Египте, но возник вопрос с перелетом.

— Мы уже многим туристам помогли. Сейчас у нас осталось 50−60 нерешенных вопросов. Они решаются. Если в середине месяца у нас удачно пройдут переговоры с «Белавиа» и компания вернет наш объем, то люди смогут точно так же улететь, причем за ту же цену.

По его словам, туры проданы до сентября. И сейчас агентства, продавшие путевки в Египет, пытаются решить вопрос, в том числе предлагая вместо этих туров другие.

— Если турист не согласен, то пишет заявление — и 100% возврат денег. Если туристы согласны, то они могут улететь позже, агентство может предложить другое направление, нам выставляют счет, и мы оплачиваем, — пояснил он.