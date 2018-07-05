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Олег Дулуб: Если будет предложение из Европы, то, конечно, с удовольствием его приму

  • 5.07.2018, 20:28
Олег Дулуб

Белорусский специалист поделился информацией о своих дальнейших планах.

– Что произошло в БАТЭ? Восемь побед в чемпионате подряд, финал Кубка Беларуси, а в итоге увольнение в начале лета…

– Это решение руководства… Не хочу даже обсуждать. Есть схема взаимоотношений работодателя и работника – вот и все.

– Какие у вас дальнейшие планы?

– Ну, я вообще-то тренер. В футбол играть уже не могу, к сожалению, так бы еще поиграл с удовольствием. Сейчас занимаются агенты трудоустройством.

– А в качестве эксперта не хотите снова себя попробовать? В 2011-м году вы делали тактически разборы для одного из белорусских ресурсов…

– Мне было просто интересно это делать. Когда-то прочитал очень хорошую мысль, которой в принципе придерживаюсь: чем отличается специалист от шарлатана? Специалист может объяснить суть проблемы даже ребенку, и тот поймет, а шарлатан будет постоянно сыпать какими-то терминами, непонятными другим.

И мне было очень интересно, смогу ли то, что вижу, чувствую, объяснить простым языком, чтобы поняли люди, которые, скажем, к футболу имеют только косвенное отношение. Это был своего рода эксперимент.

– Проверить свои силы в Европе в качестве тренера не планируете? Вы досконально знаете английский, но за пределами Беларуси работали пока только во Львове и Одессе…

– Я думаю, что опыт во Львове и Одессе был очень хорошим: в чужой стране, когда ты приходишь с нуля, все неизвестное… А относительно Европы: сейчас реалии таковы, что большую часть работы делают агенты, это данность. Если будет предложение из Европы, то, конечно, с удовольствием его приму, – цитирует Дулуба sportarena.com.


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