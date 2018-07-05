В ЕС проводят опрос об отказе от перехода на летнее время

В ЕС проводят опрос об отказе от перехода на летнее время5
- 5.07.2018, 20:33
Европейская комиссия выясняет мнение жителей стран Евросоюза.
Европейская комиссия начала опрос, чтобы выяснить мнение жителей стран Евросоюза о возможном отказе от перехода на зимнее и летнее время.
Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.
Европейским гражданам и заинтересованным сторонам предлагается поделиться своими мнениями по этому вопросу, заполнив до 16 августа онлайн-опросник.
"Этот опрос является частью оценки директивы летнего времени ЕС, которую Комиссия начала, чтобы оценить, следует ли изменять правила. Он проводится вслед за голосованием Европейского парламента по резолюции о летнем времени в феврале 2018 года, а также в свзяи с просьбами граждан и некоторых государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.
В резолюции Европарламента, в частности, указывается на то, что различные исследования фиксируют негативное влияние перехода на летнее время на здоровье человека.
Действующая директива о летнем времени вступила в силу в 2001 году. Она предоставляет гармонизированную дату и время для начала и окончания периода действия летнего времени на территории ЕС с целью помочь внутренним рынкам функционировать более эффективно.