закрыть
5 июля 2018, четверг, 21:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

В ЕС проводят опрос об отказе от перехода на летнее время

5
  • 5.07.2018, 20:33

Европейская комиссия выясняет мнение жителей стран Евросоюза.

Европейская комиссия начала опрос, чтобы выяснить мнение жителей стран Евросоюза о возможном отказе от перехода на зимнее и летнее время.

Об этом говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Европейским гражданам и заинтересованным сторонам предлагается поделиться своими мнениями по этому вопросу, заполнив до 16 августа онлайн-опросник.

"Этот опрос является частью оценки директивы летнего времени ЕС, которую Комиссия начала, чтобы оценить, следует ли изменять правила. Он проводится вслед за голосованием Европейского парламента по резолюции о летнем времени в феврале 2018 года, а также в свзяи с просьбами граждан и некоторых государств-членов ЕС", - говорится в сообщении.

В резолюции Европарламента, в частности, указывается на то, что различные исследования фиксируют негативное влияние перехода на летнее время на здоровье человека.

Действующая директива о летнем времени вступила в силу в 2001 году. Она предоставляет гармонизированную дату и время для начала и окончания периода действия летнего времени на территории ЕС с целью помочь внутренним рынкам функционировать более эффективно.


популярное за неделю

Мнение

Власти панически боятся народных волнений
Власти панически боятся народных волнений Николай Статкевич
Диды забивали
Диды забивали Аркадий Бабченко
База данных
База данных Евгении Афнагель
Любой каприз за ваши деньги
Любой каприз за ваши деньги Ирина Халип