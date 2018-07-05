КГБ и другие силовики проведут учения в аэропорту «Минск»8
- 5.07.2018, 20:19
Спецслужбы будут «отрабатывать реакцию на вмешательство в деятельность гражданской авиации».
5 июля на территории Национального аэропорта «Минск» пройдут учения, в которых примут участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, МЧС и других структур.
Сообщение об этом сегодня вечером появилось на сайте Комитета государственной безопасности, передает «Белсат».
На странице спецслужбы отмечается, что цель учений – отработать реакцию на вмешательство в деятельность гражданской авиации в период II Европейских игр.
Европейские игры пройдут в Беларуси в 2019 году.