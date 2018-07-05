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КГБ и другие силовики проведут учения в аэропорту «Минск»

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  • 5.07.2018, 20:19

Спецслужбы будут «отрабатывать реакцию на вмешательство в деятельность гражданской авиации».

5 июля на территории Национального аэропорта «Минск» пройдут учения, в которых примут участие подразделения КГБ, МВД, Госпогранкомитета, МЧС и других структур.

Сообщение об этом сегодня вечером появилось на сайте Комитета государственной безопасности, передает «Белсат».

На странице спецслужбы отмечается, что цель учений – отработать реакцию на вмешательство в деятельность гражданской авиации в период II Европейских игр.

Европейские игры пройдут в Беларуси в 2019 году.


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