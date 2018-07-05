Здравствуй, унтер-офицерская вдова! Матвей Ганапольский

5.07.2018, 20:41

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Матвей Ганапольский

Фото: RFE/RL

Как известно, унтер-офицерская вдова сама себя высекла.

Также, абсолютно понятно, что кто бы ни травился от «Новичка» в Англии – это англичане травят сами себя.

Это абсолютно понятно всем, кто связан с российской властью.

Депутат Журавлёв считает, что если кто-то в Англии отравился «Новичком», то это отчаявшиеся англичане траванули своих, ибо не в состоянии решать свои внутренние проблемы безопасности.

Экс-глава ФСБ Ковалёв, тоже думец, сразу называет виновного – это бывший сотрудник британской лаборатории в Портон-Дауне, возможно, с нестабильной психикой. Видите, что значит быть экс-главой ФСБ – это значит, что ты сразу говоришь, кто виноват и знаешь, что у него нестабильна психика.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прекрасно знает, что повторение инцидента возле Солсбери свидетельствует о разгуле преступности в Великобритании. При этом, Швыткин демонстрирует недюжинную осведомлённость о том, что происходит в туманном Альбионе: «Это говорит о разгуле преступности в Великобритании, отсутствии должной работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению соответствующих преступлений», — заявляет г-н Швыткин.

Это можно цитировать бесконечно, ибо унтер-офицерская вдова сечёт себя и сечёт. Вражеские англичане, в своём антироссийском безумии, травят и травят своих граждан, лишь бы досадить великой «невиновной» России, которой, как известно «там нет».

В этих историях – отравлении Скрипалей, новом отравлении и отравлениях будущих, нет смысла кого-то совестить и требовать признаться в содеянном. Никто не признается.

Да и нет смысла обвинять вышеупомянутых депутатов в их словах – они просто ничего не знают. Им же не докладывают, кого травят российские спецслужбы. Вот они и отделываются среднепатриотическими заявлениями

На что же надежда. Да на всё то же – на английскую правоохранительную систему – на их сыск, на следствие, на суд. Думаю, что депутат Швыткин не очень в курсе того, как на самом деле работают англичане. А как они работают на самом деле, мы скоро узнаем.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»