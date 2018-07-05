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Архитектор про Комсомольскую: Нас за такое в Москве оштрафовали

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  • 5.07.2018, 20:53
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Андрей Коровянский рассказал, что с минскими пешеходными улицами вышло не так.

Андрей Коровянский – это ландшафтный архитектор, урбанист, архитектор среды. Выпускник архитектурного факультета Белорусской государственной политехнической академии, выпускник Akademia Nieswieska ICOMOS IFLA. Арт-директор и главный архитектор компании IQ-PLAN. Главный архитектор и научный руководитель проекта реконструкции озеленения территории ВДНХ. После реконструкции Комсомольской и Революционной многие СМИ просили его рассказать, как же так получилось. Спрашивали мнение как архитектора, который профессионально занимается подобными объектами, и как эксперта программ по городскому благоустройству, сам он участия в реконструкции не принимал. В итоге он написал большой пост в Facebook, в котором рассказал, что с этими улицами вышло не так. По его мнению, практически все, пишет kyky.org.

«Наш минский офис находится как раз на улице Революционной и я наблюдал строительство от начала до конца. Итак.

Рекреационный расчёт

Любой подобный проект начинается с рекреационного расчёта. Архитекторы считают возможное и потенциальное количество посетителей объекта. Выделяют разные социальные и возрастные группы и тому подобное. Считают сколько, вероятно, будет маломобильных, сколько родителей с колясками, сколько велосипедистов. Сколько мусора будут выкидывать на улице и сколько для этого нужно установить урн. Как предположительно будет двигаться пешеходный поток и где задерживаться. Главное – в какое время года и в какое время суток будут происходить пиковые нагрузки и почему. Расчёт большой и серьёзный. На основе данного расчёта и происходит дальнейшее проектирование.

Если его нет – это проектирование пустое, непрофессиональное, является фиктивным набором амбициозных решений главного архитектора проекта или чиновника-руководителя.

Главное – только после ознакомления с этим расчётом можно будет выносить своё профессиональное экспертное заключение. Поэтому (вынужден сразу написать) я этот расчёт, естественно, не видел и, в связи с этим, прошу относиться к моим замечаниям не серьёзно.

Детали

Существует несколько профессиональных показателей опыта и «качества» ландшафтного проектировщика. Новички грешат нарушением масштаба и наполнением объекта большим количеством деталей. На Революционной-Комсомольской очень много разностилевых решений малых архитектурных форм (чугун скамеек, фонарей, столбиков ограждения, мостики через ливнёвку, цветочницы, часы, детали узоров мощения, бортов, приподнятых отмосток и тому подобного). Такое ощущение, что проектировали, надёргав из разных объектов, складов, библиотек готовые элементы и вылили этот винегрет на улицу не заботясь о том, как он сочетается со стилевым и колористическим решением застройки (и, главное, с XXI веком).

Фонари

Самое странное решение, прежде всего бросающиеся в глаза – это установка двух столбов освещения. Почему не установить один столб и разместить на нём двухрожковый фонарь? Это будет гораздо дешевле. Хотя… может быть, между фонарями планируют что-то вывешивать?

Гранитное покрытие

Я понимаю, что проект хорошо смотрелся на плане рисунком плитки. Я сам грешен подачей «в плане» и, порой, использую мощение с разворотом шва под 45 градусов к линии движения. Но тут рисунок покрытия не читается. Он разорван объектами, он режется линией движения автомобилей по Комсомольской, он не связан с застройкой.

Швы

Самое «слабое» место для гранитного покрытия – это швы. Сверху на шов попадает камушек и начинает елозить, двигаться по шву от давления пешеходов и уборочной техники. Он крошит и разрушает грани плитки. Бороться с этим явлением можно следующим образом: мы используем большеформатные гранитные плиты, чтобы уменьшить количество швов, и сам шов закладываем около 5-6 миллиметров и заполняем его раствором, который проходит на всю толщину плитки и скрепляет цельно всё покрытие. На этом объекте много мелкоформатной плитки, которая, как я уже написал выше, лежит спорным рисунком и образует большое количество швов. Это не является ошибкой, но мы просто так не делаем и избегаем таких решений. Кстати, ещё и потому что использование мелкоформатной плитки обычно удорожает и увеличивает стройку (более кропотливая работа каменщика, количество распилов и тому подобного). Швы на объекте заполнены плохо, или песком или песочно-цементным составом, который, к тому же, повымазывал часть покрытия.

Очень дорого

Использовать гранитное покрытие – это прекрасное решение и самое лучшее, что может быть в наших реалиях для городского благоустройства. Другие покрытия или трудоёмки, или более дорогие или быстрее разрушаются. Гранитное покрытие лежит гораздо дольше чем любое другое, особенно если решён вопрос с защитой шва. Тут этого не сделано. Можно было сделать гораздо дешевле, проще и обеспечить большую продолжительность жизни мощения.

Металл

Очень много металлических решений, которые будут ржаветь и будут требовать окраски и обработки. Люки уже ржавые и это бросается в глаза.

Деревья по центру

Это очень спорное решение. Тем более линия этой посадки не совпадает с линиями объектов благоустройства. К сожалению, озеленение объекта решено очень странно.

Можно было за стоимость тех же цветочниц выполнить достойные посадки.

Хотя, концептуально, я бы засадил всё картошкой и покрасил всё в красно-зелёный цвет.

Столбики

Вопросы с использованием ограничителей понятны – их очень много и они предназначены для разделения потоков – пешеходов и автомобилей. И тут возвращаемся к первому пункту – почему их надо разграничивать? Какой поток предполагается? Ширина потока? Встречного пешеходного потока? На какой скорости будет двигаться автомобильный транспорт если есть разграничение? В жилых зонах нет разграничения потоков и скорость автомобилей 20 км/час. Здесь иначе? Почему?

Цепи на столбиках

На этом минчанам, особенно хитрым и пронырливым можно хорошо заработать. Пишу, как профессиональный эксперт, делавший заключения на подобные элементы по Садовому кольцу в Москве. На путях движения пешеходов не должно быть опасных элементов, за которые можно споткнуться и упасть.

Так как пешеходная улица предполагает хаотичное движение от одной линии застройки к другой, от магазинов или кафе на одной стороне улицы к другой стороне, то данные цепи являются опасным препятствием.

Если кто-то сломает руку-ногу, то он может подать в суд на мэрию и на проектную организацию. Но если серьёзно – а вдруг упадёт ребёнок? Или опрокинется детская коляска, когда её будут переносить родители? Или споткнётся о цепь и упадёт беременная женщина, которой на последних месяцах сложно переступать и поднимать ноги?

Дизайн

Мы всё-таки живём в XXI веке. А этот дизайн – это провинциальная и очень слабая попытка украсить наш город. Где-нибудь в Любани, в Житковичах или Поставах это выглядело бы уместно.

А для столицы, для центра нашего государства, это весьма слабое архитектурное и дизайнерское решение.

Мне сложно представить на этой улице иностранцев, к примеру, парижан, прогуливающихся по нашему городу с восхищением и удовольствием. Вот, житель тех же Житковичей будет очень восхищён.

Косяк на косяке

Ландшафтная архитектура улицы достаточно проста в сравнении с другими проектами благоустройства. Её просто и быстро проектировать с архитектурной точки зрения. Главным образом, это рисунок покрытия, борта и расположение люков. Мы работаем в масштабе 1:1, создаём компьютерную модель и избегаем подобных решений и ляпов. Надо исключительно «умудриться» собрать столько ошибок и создать столько спорных решений на такой небольшой территории.

Относительно стройки я тут ничего не написал. Надо дополнить позже с фотографиями всего процесса строительства. Но уже видно, насколько некачественно она велась. По Комсомольской уже видна колея и уже «вылазят» люки».


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