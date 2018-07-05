Neue Zürcher Zeitung: Путинская Россия обречена на разрушение 5.07.2018, 21:29

Владимир Путин

Россия при Путине менее стабильна, чем кажется.

Благодаря проведению ЧМ по футболу путинская Россия, кажется, получила больше признания по всему миру. Тем не менее, антилиберальная система обречена на разрушение и Запад уже сегодня должен готовиться к тому, что страна повернется в его сторону, пишет в статье для швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung (перевод - inopressa.ru) Андреас Умланд, научный сотрудник Института евро-атлантического сотрудничества в Киеве.

"Фундаментальной проблемой для дальнейшего существования сегодняшнего клептократического режима будет сочетание двух подрывающих систему тенденций - экономической стагнации и переходного периода в политике. Их комбинированный эффект не сможет без труда нейтрализовать даже умное кремлевское правительство", - полагает автор.

"Пока цены на нефть вновь не подпрыгнут, неэффективность и бесперспективность сегодняшней социально-экономической системы будет проявляться все отчетливее, - уверен Умланд. - Россия была и останется на неопределенное время пронизанным коррупцией нефтяным государством, которое способно генерировать стабильный рост только при неизменно высоких ценах на энергию и выгодном внешнеэкономическом положении. Без этих условий пирог, который делят между собой различные выгодоприобретатели, с каждым годом будет становиться меньше".

"Конечно, решительный, харизматичный и популярный правитель в состоянии некоторое время компенсировать эту и другие угрозы стабильности режима, однако в высшей степени вероятно, что специфичный российский режим, базирующийся на авторитете и патронате, не сможет обеспечить организованную передачу власти подходящему преемнику, - рассуждает эксперт. - А к чему приводит геронтократия, российский народ хорошо помнит на примере Леонида Брежнева, Юрия Андропова и Константина Черненко".

Неуверенность по поводу стабильности режима после Путина уже в скором времени вызовет нестабильность в системе российской элиты, считает эксперт. Ситуация может в итоге привести к серьезному, но потенциально демократизирующему конфликту между различными политическими фракциями и экономическими кланами, говорится в статье.

"К чему конкретно рано или поздно приведет неизбежная дестабилизация политического режима в России на международной арене, предсказать трудно, - пишет автор. - Однако любой сценарий приведет к тому, что сегодняшние глубинные социально-экономические проблемы России сохранятся или даже усилятся, например в результате обостряющейся торговой войны с Западом. Это лишь укрепит бесперспективность современного развития России".

"В высшей степени вероятно, что тесная интеграция России в мировую экономику, ее неспособность к автаркии и отсутствие геоэкономических альтернатив экономической связи с Западом приведут к тому, что после смены курса и режима в Москве страна возобновит сближение с Западом, подобное предпринятому Горбачевым в конце 1980-х, - считает Умланд. - В настоящий момент неясно, когда и как Россия повернется лицом к Западу, но это кажется неизбежным".

"Отсутствие прочных альтернативных внешнеэкономических опций, а также культурная близость большинства россиян к европейским традициям рано или поздно заставят Кремль снова искать контакта с Западом. Когда это случится, у Вашингтона, Брюсселя и Берлина уже должен быть наготове масштабный план действий по постепенной интеграции России в содружество западных стран", - заключает автор.